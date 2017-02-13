原標題：特朗普低調回應免局勢升級

新華社電 特朗普與安倍於美國時間11日晚上在美國佛羅里達州特朗普的別墅內舉行記者會，就朝鮮試射導彈的消息表態。

安倍說，試射「絕對不可容忍」，他與特朗普都認為，日美應進一步強化同盟關係。特朗普隨後說：「日本是美國的重要盟友，美國將百分之百與日本站在一起。」

美聯社評論道，特朗普沒有譴責朝方這次導彈試射，令人意外。路透社援引一名美國官員的話報導，美方事先已經預計，朝方將在特朗普就任后很快「挑釁」，美方將針對朝方這次試射研究各種應對方案，將在展示美方決心的同時避免使局勢升級。