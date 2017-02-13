防檢局12日表示，台南市六甲區1火雞場火雞6日陸續發生死亡情形，因懷疑是飼料問題，未立即通報台南市動物防疫保護處，該處是因火雞業者與飼料公司發生爭執，接獲警方通知後，於9日赴現場訪視及採樣，並執行移動管制。今日畜衛所通知，該場火雞檢體確診為H5N6亞型高病原性禽流感，首度於禽場內檢出。台南動保處接獲檢測報告後，已依標準作業程序執行防疫處置工作，以降低疫情傳播風險，該場原飼養3,000多隻6週齡火雞，於確診前已全數死亡。

另外，該場涉及違規情節，將依規定查處。防檢局指出，依台南動保處回報資料顯示，該場飼養禽別與畜牧場登記證上所載內容不符，又涉未依規定通報疫情，將由台南市政府分別依違反「畜牧法」及「動物傳染病防治條例」規定查處，若未依規定通報疫情經查證屬實，最高可罰新台幣100萬元。

防檢局說明，目前已有3處檢出H5N6禽流感，分別為花蓮玉里田間小路死亡幼鵝、宜蘭屠宰場鴨隻及台南六甲1火雞場，皆已啟動多項超前布署的應變機制，花蓮縣監測管制範圍由原本半徑3公里擴大至5公里，並提高監測頻度由原本每月1次縮短至每半個月1次，連續3個月確認未檢出禽流感病毒活動後，才解除該地區的監控措施，且該半徑5公里內的養禽場，須經首次檢測無病毒存在後，才可上市屠宰，於2月21日前，除水禽外，同時禁止陸禽運出花蓮縣以往屠宰；宜蘭縣已完成檢出H5N6禽流感鴨隻3,787隻屠體廢棄，屠宰場周圍半徑3公里內禽場管制監測，僅1禽場，目前空舍當中；至於台南市的部分已由台南市動物防疫保護處對案例場周圍半徑3公里內禽場採取管制及監控措施，半徑3公里至5公里進行全面訪視，並優先對鴨隻採樣監測，以確認病毒是否有擴散跡象。防檢局指出，農委會也召開禽流感緊急應變小組會議，除邀集會內相關單位及縣市動物防疫機關與會，並邀請衛生福利部疾病管制署與會，共同防堵疫情傳播，會中也請直轄市、縣 (市)政府加強轄內禽場訪視及查報工作，全力防範疫情擴散。

另外，近日媒體報導專家質疑我國禽流感病毒在地化，我國積極推動禽流感防疫及監測工作，104年發生H5N2、H5N8及H5N3亞型6個鹼基的HPAI疫情，撲殺1,004場禽場，約540萬隻家禽，經中央及地方啟動多項防疫處置措施，後續疫情即獲得穩定控制，105年確診撲殺37場，約28萬隻家禽，106年迄今13場及約12萬隻家禽，疫情相較104年已大幅降低，其中H5N3禽流感自104年3月起即未再檢出，而H5N2亞型4個鹼基的禽流感自104年9月後未再檢出，充分顯示禽流感的防疫成效，並未如專家所提情形。