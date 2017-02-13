林主委視察養殖漁業防寒準備 中央地方齊心抵禦寒害NOWnews今日新聞 (2017-02-13 00:50)
行政院農業委員會林聰賢主任委員11日由本署陳添壽署長、立法院蘇治芬委員、行政院雲嘉南聯合服務中心許根尉執行長、口湖鄉林鄉長、相關地方民意代表、雲林縣政府及雲林養殖漁業發展協會相關人員陪同至雲林縣口湖鄉下崙養殖漁業生產區，視察養殖漁民應用該生產區之海水統籌供應系統所提供之18-20℃海水加入養殖池，進行文蛤及石斑等養殖魚塭進行防寒情形，養殖漁民對林主委甫上任即赴產地關心養殖漁業防寒之作為表示感謝並給予高度讚許。
林主委關心養殖漁民利用海水供應系統維持養殖池水溫之作法，並特別籲請養殖漁民加強寒害防範措施，例如於魚塭北側搭蓋防風棚、增加水深，加強越冬溝之保溫、利用防寒及加溫等設備；低溫期間儘量避免擾動水體或驚動魚塭內魚群，及應暫停投餌；低溫侵襲或留滯時，應注意水溫降低之速度，水溫若低於15℃時，應採緊急措施，如加溫以提高水溫，俾減輕死亡；對於不耐寒之虱目魚等魚種，必要時規劃儘早採捕，以減少寒害損失；低溫與寒流過後，如有災損應速依農業天然災害救助辦法等相關規定及程序向所轄公所申報災損，並速將浮於水面之魚體撿除，防止水質惡化。
漁業署另表示，面對極端氣候及寒流侵襲，無論是海上箱網或陸上魚塭之養殖漁民，宜確實加強越冬設備及管理措施，對於不適合冬季養殖之熱帶魚種，應避免於冬季養殖並做好平時之管理，以減少養殖損失。
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