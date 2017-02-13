【24drs.com】一篇新研究認為，腦中的鐵質程度可能可以預測帶有APOE ε4風險等位基因之阿茲海默氏症(AD)患者的疾病病程。



研究作者、澳洲墨爾本大學Florey神經科學暨心智健康研究院資深研究員Ashley I. Bush博士表示，腦中的鐵質是AD疾病病程的一個被低估的驅動因子。



測量腦中鐵質可用來預測疾病病程，降低腦中鐵質可能可作為一種新的治療標靶，藉以減緩疾病病程。



他們的研究結果發表於二月JAMA Neurology期刊的來函中。



研究者使用Alzheimer's Disease Neuroimaging Initiative (ADNI)資料庫的資料，該資料庫是始於2003年的公民合辦機構。



ADNI的主要目標，是檢測serial MRI、正子放射斷層攝影、其他生物標記、以及臨床和神經心理學評估等是否可以合併使用於測量輕微認知缺損以及初期AD的病程。



目前的研究探討了腦脊液(CSF)中的鐵蛋白程度－代表腦中的鐵質負擔，根據Bush博士指出，自1950年代就已知，鐵質升高是AD的病理特徵之一；鐵質上升可能會引起氧化壓力而損傷神經元。但是，我們以前沒有證據指出鐵質升高會實際地影響臨床表現。



神經病學家最大的挑戰之一是，辨識最初期可能階段的AD患者，Bush博士表示，這些患者最可能對治療有反應。



為了此篇研究，研究者分析了CSF的amyloid β 1-42 (Aβ 1-42)、tau、APOE、鐵蛋白、factor H (發炎標記)以及血紅素(血液滲漏標記)的含量。他們依據Rey氏聽覺－視覺學習任務(Rey Auditory-Visual Learning Task，RAVLT)以及阿茲海默氏症評估量表－認知分量表(ADAS-Cog13)(Alzheimer's Disease Assessment Scale-Cognitive subset[ADAS-Cog13])之檢測結果探討某段時間的認知。



分析發現，對於認知正常的參與者，鐵蛋白值與認知惡化有關，以三種方式和時間與ε4等位基因相互影響(RAVLT: β = –1.58, P = .004; ADAS-Cog13: β = .11, P = .01)。



根據ε4，認知正常個體的分類顯示，鐵蛋白值與ε4攜帶者的認知衰退強烈相關(RAVLT: β = –1.4, P < .001; ADAS-Cog13: β = .09, P = .02)。表現有APOE ε4等位基因者具有認知衰退的高風險，不過，並非所有人都會如此。



Bush博士表示，研究發現，表現有APOE ε4風險等位基因的認知正常者中，高CSF鐵蛋白值幾乎可以完美地預言個人是否會在隨後的7年內經歷認知衰退。



他表示，鐵蛋白的影響遠大於最廣為人知的生物標記— tau以及amyloid β。



他們的結果也顯示，鐵質量低的APOE ε4攜帶者免於認知衰退。



Bush博士表示，這是篇重要研究，因為它顯示，CSF的鐵蛋白值是預測帶有APOE ε4者在可預見的未來是否會惡化的一個極佳生物標記。



Bush博士表示，CSF鐵蛋白或其他鐵質生物標記 — 例如，MRI技術如定量敏感性映射—可應用於診間以預測患者之認知能力下降的可能進展。



他表示，這些生物標記也可用於臨床試驗招募。



Bush博士等人即將啟動2b階段之臨床試驗，以確認deferiprone這項可通過腦部之螯合鐵質的藥物是否可以延緩阿茲海默氏症初期患者的疾病病程。



資料來源：http://www.24drs.com/



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