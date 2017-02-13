咖啡也能提升心臟健康？24Drs.com (2017-02-13 01:05)
咖啡也能提升心臟健康？
【24drs.com】最新研究指出，早晨喝一杯咖啡不只能讓你清醒，它也有助於減輕與心臟疾病風險因子有關的發炎類型。
研究人員發現，有種發炎機制在某些老年人身上發生，但有些人沒有。當它高度活化時，人們常常會有高血壓以及動脈硬化。
他們針對兩群基因，這些基因似乎都一起作用，兩個族群都含有會產生所謂IL-1-beta的潛在發炎蛋白質。
現在還不清楚為何有些人的發炎基因群活性高，而其他人則是活性低。這可能部分是遺傳，而且這篇研究有證據顯示，低活化反應的老年人至少有1位近親活到90歲以上的機率是8倍。
在實驗室的研究中，有證據顯示，咖啡因會阻止這種發炎過程。
史丹佛大學醫學院的主導研究人員David Furman表示，這個研究結果可能有助於解釋，為何之前的研究顯示多攝取咖啡因與壽命較長有關。
Furman強調，除了咖啡因以外，還有其他物質能影響發炎過程，最常見的就是omega 3脂肪酸(常在富含油脂的魚中發現的營養素)，它可以減緩發炎反應。
真正重要的是這篇研究指出，某些分子可以做為新治療方法的目標，以對抗慢性發炎反應。
不過，現在用這種方法區分還太早，研究人員還沒有做臨床試驗測試咖啡因，需要做更多的研究。
這篇研究刊載在1月16日的自然醫學期刊中。
資料來源：http://www.24drs.com/
Native link：Can Coffee Perk Up Heart Health, Too?
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