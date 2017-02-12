中華職棒／亞洲小鋼砲 劉時豪新外號NOWnews今日新聞 (2017-02-12 01:06)
2017亞洲門戶交流賽昨天在石垣島舉行，Lamigo桃猿隊靠著劉時豪單場4安帶領下，終場以10:4擊敗羅德，劉時豪儼然成為「亞洲小鋼砲」。
洪總賽後開玩笑這樣叫劉時豪，也成為流行句，劉時豪的打擊實力果然很理想。
他說：「希望再更成熟點，變成頂尖的球員。」
劉時豪希望每一場自己成績可以更好，這樣也可以不要有太多起伏，除此之外，他希望新球季自己可以有更多責任，努力站穩一軍。
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