2017亞洲門戶交流賽昨天在石垣島舉行，Lamigo桃猿隊靠著劉時豪單場4安帶領下，終場以10:4擊敗羅德，劉時豪儼然成為「亞洲小鋼砲」。

洪總賽後開玩笑這樣叫劉時豪，也成為流行句，劉時豪的打擊實力果然很理想。

他說：「希望再更成熟點，變成頂尖的球員。」

劉時豪希望每一場自己成績可以更好，這樣也可以不要有太多起伏，除此之外，他希望新球季自己可以有更多責任，努力站穩一軍。