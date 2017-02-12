2017亞洲門戶交流賽，羅德隊教練清水雅治受到董子浩、梁家榮特別歡迎，因為清水教練很親切，並沒有王牌教練的架式。

清水雅治過去以跑壘聞名，除了速度是基本條件外，他判斷球的去向，跑壘的技巧都很厲害，兩人則是在鴨川秋訓認識清水教練，一看到就開心打招呼。

西武隊時期，清水就是伊東勤的隊友，兩人一起擔任西武隊教練到2007年，其實清水也曾指導過火腿隊如陽岱鋼等，所以也對台灣球員十分熟悉。