Lamigo桃猿昨天在亞洲門戶交流賽首戰以10:4大勝羅德，王柏融表現最為突出，明天猿隊將推出劉昱言先發，期盼他能再次投出佳績。

劉昱言表示：「目前設定我投70球左右，會盡力去丟。」

劉昱言照自己節奏去調整，他認為隊友表現都不錯，所以不會特別緊張，之前在冬盟也遇過日本隊，實力都不錯，會盡自己能力去投。

從業餘隊崇越就投過日本打者，他認為「日本球員穩定度比較好，希望可以把自己成績表現出來，不要起伏太大。」