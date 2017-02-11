2017臺北超級馬拉松 入冬最低溫的24小時 催出12小時賽兩人達標國家級成績



(中央社訊息服務20170211 18:31:00)歷經徹夜低溫，昨晚起跑的12小時賽於2/11上午八點正式結束。男子組由來自香港的閻業昌(120.908公里)獲得冠軍，臺灣選手張德廷(118.904公里)、翁啟芳(116.900公里)分別獲得第二、三名。前二名的成績更是達到國際超馬總會公告的國家級標準(男子117公里)，跑者本人也感到出乎意料非常開心！值得一提的是，超馬總會亞洲代表朴吉洙也參與了12小時賽程，他表示除了天氣寒冷需注意保暖之外，賽道規劃很棒，外道不定時加入的新賽程也鼓舞了內道長時間跑步的選手！



48小時賽組經過24小時後繼續朝金牌賽事目標奮鬥，目前由來自北京的單盈博士領先群雄(237.808公里)，緊接則是日本菁英隊的堀竜麿(232.464公里)。臺灣選手部分由首次挑戰48小時賽的周玲君(215.764公里)與黃筱純(211.756公里)穩穩領先，不愧是臺灣超馬圈被看好的雙姝女將。賽程還有一天的時間，雖然遇氣溫偏低，但極有希望成功達成48小時的金牌賽事！



特別感謝弘陽食品提供的健康美味的野菽家營養棒，台灣味之素提供選手們BCAA胺基酸能量包，喬山健康科技贊助具有高蛋白質與豐富礦物質的SIMPLY 7藜麥脆片，讓參賽者們能在賽後人手一件迅速補充失去的能量恢復元氣！



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訊息來源：中華民國超級馬拉松跑者協會



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