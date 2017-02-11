2016台灣國展油畫比賽優選黃正毅: 風浪隱喻無常的人生



(中央社訊息服務20170211 18:07:57)2016台灣國展油畫比賽優選得主黃正毅，作品是由海洋、生活、人際交往和情感的啟發，特別是海洋，藉由風浪隱喻在不可預知的事物中生活，得時時面對無常的人生而無法逃避。



黃正毅1971年出生於台北市，藝術專科學校美術科西畫組畢業，後負笈美國南伊利諾州立大學藝術系取得創作碩士學位，曾獲「全國百號油畫展」優選、美國2015 Artslant Prize Showase Winner抽象類第一名，水彩作品《殿堂II》獲高雄市立美術館典藏，台灣美術館也典藏他的傑作。



對於台灣國展優選得獎作品，他表示對於大海自由奔放無拘無束的狀態，一直有深刻的感受，畫中表現海浪不斷變換的波動形狀與強度，感受世間萬物的無常現象，運用自然流動吹畫技法，表現暈濕流動肌理。



他說，他喜歡隨心所欲創造出海浪波動的形狀，藉大海捉摸不定的波浪潑灑奔放的現象，自由自在創造不同造型與佈局，自在描繪看海心得，傳達出對大自然深刻的感動。



【臺灣藝術研究院2017台灣國展油畫比賽報名資訊】



初審照片收件日期：2017年3月1日至3月10日 院址：台灣 高雄市苓雅區四維四路2號3樓 電話：+886-7-5315858 傳真：+886-7-5315151 E-mail：info@artcci.com.tw 比賽詳情與報名表下載：



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