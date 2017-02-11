熱博園區慶元宵 水產區「屏東尚鱻」活動展開



(中央社訊息服務20170211 14:47:13)2017屏東熱帶農業博覽會自開園以來，每個週末假期都有不同主題活動，今天適逢元宵節，縣府特別規劃猜燈謎送好禮及300份在地生產的彩色粉圓湯圓免費提供享用，水產區「屏東尚鱻」活動也正式展開，除有現場海馬餵食秀，並邀請弱勢團體一起慶元宵及團圓饗宴，感受不一樣的年節氣氛。



縣府延續去年在熱帶農業博覽會設立水產區，設立活魚展示館、光電魚菜觀賞魚共生區、鱻魚市集、舞台表演區等，辦理屏東尚鱻一系列行銷活動。除了每日的活魚展示及光電觀賞魚展示外，還有每日限額海馬餵食體驗、鮮魚料理品嚐、並結合屏東檸檬館、伯利恆之星館共同推出超優質摸彩活動、養殖漁村訪場、限量版海馬頭飾、闖關遊戲、特色水產品限時促銷、競標等活動。



縣長潘孟安上午前往熱博園區與民眾歡慶元宵，不僅現場調配由屏東豐誠冷凍食品公司陳石定夫婦花三年時間研發成功，不添加防腐劑、色素及香料且開水沖三十秒即可食用的天然彩色粉圓，並一起猜燈謎同樂。此外，潘縣長到水產區親自體驗餵食海馬及參觀水草共生區，看到會場利用共生系統種出不同品種、高經濟蔬菜，讚嘆農民的栽種技術。



縣長潘孟安表示，屏東是全國水產養殖生產重鎮，養殖石斑種類全臺最多，產量佔全國65﹪以上，淡水的養殖泰國蝦及甲魚產量更佔全臺的90﹪以上，觀賞魚產量亦為全國之冠。他強調，屏東生產的水產漁類，經過縣府及專家雙認證品質保證，絕對讓民眾買得安心、吃得放心，尤其業者將海馬養殖開發成療癒商品，展現業界的創新與實力。



農業處表示，今年熱帶農業博覽會水產區結合縣內的水產特色設置「活魚展示館」，館內展示紅尼羅魚、加州鱸魚、加州白貓、泰國蝦、甲魚、鱸鰻、5類石斑魚（虎斑、龍膽石斑、金錢斑、龍虎斑、青斑）及海馬等代表屏東縣活生生的淡水及海水魚種。為了讓遊客們有全新體驗，更規劃了每日限額海馬餵食體驗，並為了維護餵食體驗品質，每人次酌收50元體驗費用，此外，每日入館的小朋友都有機會獲得限量版海馬頭飾。



農業處表示，鱻魚市集是統合縣內漁會、協會及優質廠商推廣水產品及其加工品，今年參展的廠商有：屏東縣養殖漁業發展協會-樂漁8、童黏物語親子DIY、魚菜共生協會、台灣紅漁工坊有限公司、玖鼎生技有限公司、佳冬鄉水產養殖產銷班第七班、運鮮企業有限公司、鱻魚優水產、栗煬國際有限公司、龍丞生技有限公司、溫源農水產行、華德養殖漁業育苗所、鹽埔養殖漁業生產區、泳淐水產公司、晏暘生鮮有限公司等，各家廠商均推出其最具代表特色的主力產品及特價品，歡迎來熱博水產區參觀選購。



此外，為了讓遊客更接近漁村，了解漁村美麗的一面，因此特別企劃「養殖場訪場活動」，規劃北屏東與南屏東2條遊程路線，北屏東遊程著重在甲魚生態體驗，南屏東遊程則著重在石斑魚及紅尼羅魚之生態體驗，出團時間訂在2月25日，每人只收報名費新台幣300元，保證物超所值，相關遊程及集合地點均在「屏東尚鱻FB」上公告，或另循08-7389100張小姐洽詢。



訊息來源：屏東縣政府



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