男孩女孩都是寶 東勢新丁粄節熱鬧登場



(中央社訊息服務20170211 13:29:26)今(11)日是元宵節，也是台中東勢一年之中最熱鬧、最具文化氣息的日子──新丁粄節。客委會主委李永得一早就抵達東勢客家文化園區，與台中市長林佳龍共同主持開幕式，更與上千位民眾一起踩街同歡。



「台中東勢新丁粄節」是臺三線上大埔文化獨有的特色節慶，連續九年入選「客庄12大節慶」，客委會李主委致詞時表示，十年前，他也曾二度參加新丁粄節活動，今(11)日再到山城，感覺活動越辦越好，內容多元豐富，鄉親更是熱情參與。李主委強調，大埔文化是臺三線上很重要的客家亮點，也盼能繼續發揚、傳承下去。



農業時期東勢地區的居民為求多子多孫多福氣，會製作米粄向伯公伯婆祈願，若成功添丁，則會在過年期間製作更大的米粄向神明還願，表達感謝，這就是新丁粄的由來；時至今日，男孩女孩都是家裡的寶貝，逐漸演變出生男製作「龜粄」、生女製作「桃粄」的文化，今(11)日活動現場即展示了各重達120斤的「龜粄」和「桃粄」，讓參與民眾都能沾沾喜氣。



「2017臺中東勢新丁粄節」強調「打粄」與「添丁」，兼顧保存傳統與創新內涵，強調客家儉樸精神。除了延續往年辦理120斤「超級傳統新丁粄」展示、擲筊祈福活動、求子儀式、求文昌儀式、丟炮響表演、客家優秀團體表演、創意美學新丁粄展示、傳統新丁粄鬪粄比賽活動等系列活動以外，也配合元宵節應景活動舉辦鬧元宵兒童自製創意燈籠比賽及「歡喜元宵逗熱鬧」猜燈謎等活動，詳情請至台中市政府客家事務委員會網站(http://www.hakka.taichung.gov.tw/)查詢。



訊息來源：客家委員會



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