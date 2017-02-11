把愛說出來 在萬年溪畔，用傳聲筒說出你的愛！



(中央社訊息服務20170211 09:30:49)為配合西洋情人節的到來，屏東縣政府特別在萬年溪幸福橋木棧廣場上，設置「愛的傳聲筒」藝術裝置，以傳聲筒原理作為發想，透過心型的傳聲道，讓民眾進行互動，把愛說出來。搭配幸福橋上溫暖鵝黃色調的水上雲燈，感受浪漫的情人節氛圍，裝置將擺到2月15日，陪伴情侶們放閃過佳節！ 另外縣府也特別針對情人節，辦理留言抽巧克力活動。凡在「i屏東~愛屏東」臉書按讚，並與「愛的傳聲筒」燈飾合照，上傳po文tag好朋友並留言「我愛○○更愛屏東」(例：@張小豪 我愛○○更愛屏東)即可參加抽獎，將送出99份屏東出產的可可巧克力！(活動自即日起至2/14晚間23:59截止，每個臉書帳號限中獎領一次，獎品為食品，恕不寄送，公告名單日起一週內領取，逾期視同放棄。) 「2017屏東綵燈節」為屏東首次辦理的燈會活動，自1月24日點燈後，每天都有不少民眾在萬年溪畔散步賞燈，尤其配合舞台區活動及特色市集，活動人潮絡繹不絕！每個深具在地意象與故事、小巧且精致的燈飾讓萬年溪亮起來，也讓賞燈的民眾驚喜不已、大獲好評！ 今年綵燈節17座燈飾中，位在屏東夜市停車場旁的「玫瑰花海」爆紅最受民眾青睞，藍白相間的玫瑰花海，搭配後方大大閃亮的「LOVE」及可愛麋鹿的妝點，讓不少朋友在這裡拍照留念，也讓屏東充滿浪漫甜蜜的氣息。 今年屏東綵燈節，除主燈、勞工處大樓光雕及萬年溪上河圖動畫投影辦理至2月12日外，其餘燈飾都將延長到2月15日，歡迎民眾一同來賞燈！ 2月11日(六)在活動主舞台有元宵燈謎晚會，將抽出iphone7，歡迎民眾來挑戰！2月12日(日)則有音樂晚會，邀請台語天王翁立友及新世代天團八三夭等藝人與大家嗨唱整晚。詳情請上活動網站http://www.pt-lighting.com.tw/ 或i屏東臉書粉絲專頁查詢。



訊息來源：屏東縣政府



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