地景藝術與元宵夜祭 萬巒加匏朗展現馬卡道活力



(中央社訊息服務20170211 09:29:09)已列入文化資產的萬巒加匏朗夜祭是屏東獨特的元宵活動，今年恰逢週六，參與人潮更勝以往，本次加匏朗竹匠們特別打造「仙蛋燈」、茅草屋、茅草竹雞、瞭望臺、竹橋、竹椅、竹藝等，在夜祭活動現場形成具有馬卡道特色的地景藝術，其中「仙蛋燈」與當地傳說「仙蛋的故鄉」有關，燈內對聯「平埔族根生在地其來有自莫忘本；馬卡道名正其身源遠流長須承傳」，更使參觀者留下深刻印象。



加匏朗地景藝術在大武山與東港溪的美景襯托下，新春以來民眾打卡拍照不斷，縣府文化處表示未來將結合社區營造與文創發展，讓各界認識加匏朗這個臺灣少數僅存的「竹匠之村」。



屏東文化處吳錦發處長表示馬卡道復振運動，從最初協助內埔老埤、高樹加蚋埔與萬巒加匏朗舉辦年度祭典活動，到目前已經進展至社區扎根，例如老埤泰安國小發表全國首套馬卡道文化教材、高樹泰山國小興建屏東首座馬卡道文物館與傳承趒戲，加匏朗已經擁有潘柳樹等一批手藝精巧的竹匠們，「竹文化」是臺灣常民生活的母型，又符合生態環保的理念，非常適合發展成媲美日本「木匠之鄉」飛驒古川的「屏東竹匠之村」。



萬巒鄉新厝村社區發展協會潘金營理事長表示加匏朗馬卡道族在每年農曆元月十五日「仙姑祖」聖誕所舉辦的夜祭趒戲活動，已在民國100年列入屏東縣文化資產，這裡有其他地區馬卡道族沒有的「仙蛋」習俗，是「仙蛋的故鄉」，族人會在祭典前數個月以古法搭設竹橋跨越東港溪上游支流南勢湖溪，並在仙姑廟原址搭建茅草公廨，夜祭當天則舉辦「敬祖靈過竹橋」儀式，傳承馬卡道族文化，這也是在現場設立竹橋、茅屋、仙蛋、瞭望臺等物件的由來，今年祭典有「平埔車鼓」、「平埔宋江」、數十個各縣市平埔聚落鄉親來此會親歡慶，另有不同文化風味的族群市集，週日還舉辦「焢土窯」親子田園樂，讓大家度過不一樣的元宵佳節。



訊息來源：屏東縣政府



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