入冬首波寒流襲台，內政部消防署今天(9日)提醒民眾注意保暖，使用瓦斯熱水器時應注意通風，避免一氧化碳中毒。

消防署指出，經統計，2004年至2016年共發生830件燃氣熱水器一氧化碳中毒案件，平均每年64件。去年全台一氧化碳中毒案件共計61件，造成3人死亡及174人受傷，分析發生原因多為大陸冷氣團來襲期間，因氣溫下降，民眾怕冷，便緊閉窗戶，加上燃氣熱水器安裝不正確，且使用熱水器時間加長，又忽略環境通風，導致瓦斯燃燒不完全而產生一氧化碳。

消防署表示，在家中洗熱水澡時若有頭暈、噁心等症狀，應警覺可能是一氧化碳中毒。若發現家人或朋友有一氧化碳中毒情況時，應保持冷靜，先停止使用產生一氧化碳的瓦斯熱水器等器具，再立即打開門窗讓空氣流通，並盡速撥打119求助。