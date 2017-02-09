全台急凍 消防署籲使用熱水器注意通風中央廣播電台 (2017-02-09 17:57)
入冬首波寒流襲台，內政部消防署今天(9日)提醒民眾注意保暖，使用瓦斯熱水器時應注意通風，避免一氧化碳中毒。
消防署指出，經統計，2004年至2016年共發生830件燃氣熱水器一氧化碳中毒案件，平均每年64件。去年全台一氧化碳中毒案件共計61件，造成3人死亡及174人受傷，分析發生原因多為大陸冷氣團來襲期間，因氣溫下降，民眾怕冷，便緊閉窗戶，加上燃氣熱水器安裝不正確，且使用熱水器時間加長，又忽略環境通風，導致瓦斯燃燒不完全而產生一氧化碳。
消防署表示，在家中洗熱水澡時若有頭暈、噁心等症狀，應警覺可能是一氧化碳中毒。若發現家人或朋友有一氧化碳中毒情況時，應保持冷靜，先停止使用產生一氧化碳的瓦斯熱水器等器具，再立即打開門窗讓空氣流通，並盡速撥打119求助。
關鍵字：
其他社會新聞更多社會新聞
編輯首推
摘星工廠
蔡康永
愛情物語女孩必讀
我是馬克
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
RAY 太陽眼鏡 RB4175．美利達 太陽眼鏡．兒童 太陽眼鏡．登喜路 太陽眼鏡．powerplay 太陽眼鏡．dior 太陽眼鏡．ban 太陽眼鏡 RB2132．Chicco 偏光太陽眼鏡．Chloe 太陽眼鏡 CL2104．膠框太陽眼鏡．CHERRY 太陽眼鏡．MASQUE 太陽眼鏡．蔡司 太陽眼鏡．ManStyle 太陽眼鏡．雷朋 RB2140F．ADHOC 太陽眼鏡．雷朋 戒指．膠框 太陽眼鏡．PRADA 太陽眼鏡．Ejing 太陽眼鏡．Z-POLS 太陽眼鏡．Flat 太陽眼鏡．kara 太陽眼鏡．雷朋眼鏡．dior homme 太陽眼鏡．Christian 太陽眼鏡．chanel 太陽眼鏡．太陽 眼鏡 chanel．Ferragamo 太陽眼鏡．MARC JACOBS 太陽眼鏡
- 日本Portcros 預購-羅紋抽繩貼身針織長洋裝(M-3L共四色)
- COACH 多種背法 皮革 / 肩背 / 斜背兩用包_咖啡
- 【SANLUX 三洋】43型LED背光液晶顯示器+視訊盒(SMT-K43LE)
- ARMANI 拼接針織外套(咖x藍)
- GEOX - U DAMOCLE C 休閒鞋 牛皮革絨面 帆布料 棉
- ALLEGREZZA．經典不敗義式素面綁帶皮鞋-黑色
- EMPORIO ARMANI 經典款品牌LOGO素色棉質短袖圓領修身T恤(黑
- 【GOG高哥】高哥內增高男鞋90999秋季新款男式增高6.5cm黑色
- 【COACH】經典永恆水晶時尚皮帶腕錶(32mm/14502649)
- 【SEIKO】卓越雅士三眼時尚腕錶(SKS537P1)
名模林若亞補稅案聲請釋憲 大法官認定違憲【NOWnews今日新聞】
色姊夫看A片精蟲衝腦 小姨子斷髮逃魔爪【NOWnews今日新聞】
北市大直疑傳男童墜樓 命危送醫不治【中廣新聞網】
台鐵產業工會上街抗議 交長：就事論事討論【中廣新聞網】
發燒雜誌更多
Cheers 快樂工作人
就算９成的人不看好，更不能讓剩下的１成失望
近年一連拿下電視、廣播金鐘獎最佳主持人，加上和藝人陳嘉樺（Ella）搭檔主持去年金馬...《詳全文》