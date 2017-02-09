寒流來襲 北市比照災害應變機制整備因應中央廣播電台 (2017-02-09 17:58)
入冬以來最強寒流來襲，台北市今天(9日)低溫將下探攝氏9度，這波寒流將持續至下週二清晨。台北市政府表示，為即時提供關懷服務，社會局已成立「揪安心防寒應變小組」，設置24小時通報專線，若遇緊急案件，將由備勤人員出勤關懷訪視，提供必要協助；另外，社會局將於9日、10日晚上6時至11時以及11日中午至晚上10時進駐北市府輪值，若有需要緊急協助之處，或發現社區內的獨居老人、街友需要幫忙，都可以撥打通報專線2722-6497或1999台北市民當家熱線。
台北市社會局長許立民表示，為因應低溫來襲，社會局比照災害應變成立專案小組，並已完成相關整備工作，台北市12區社會福利服務中心及14家老人服務中心也全面動員。社會局呼籲長輩或體弱者務必特別留意保暖，減少外出，並提醒民眾注意電器、熱水器的使用安全，注意居家通風。
為保障街友的生命安全，社會局也已開設街友避寒所，並出動社工員至台北車站、艋舺公園及萬華車站等處，逐一告知街友避寒所開設訊息。對於無意願入住避寒所的街友，社工員也會評估街友的禦寒物品是否足夠，並即時提供所需之保暖物資。
除臨時避寒所外，若有獨居長者住家屋況或位置經社工員評估無以避寒，或有街友需要緊急安置，社工員將運用觀傳局提供的近20家旅宿業等資源，在地就近提供住宿協助，以確保弱勢民眾能平安度過這波寒流。
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