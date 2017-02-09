川普致函習近平破冰 中美盼合作共贏中央社 (2017-02-09 18:19)
（中央社北京/華盛頓9日綜合外電報導）美國總統川普破冰致函中國大陸國家主席習近平，稱盼與中方發展建設性關係，自川普上任以來，兩人仍未進行直接通話。
路透社與新華社報導，大陸當局今天表示其高度重視發展中美關係。
大陸外交部發言人陸慷在每日例行記者會上表示：「我們高度讚賞川普總統對習近平主席和中國人民的節日祝賀。」
當詢及川普以總統身分致電各國領袖時，是否忽略習近平的問題，陸慷說，這類評論毫無意義。
他也重申，大陸自川普上任以來，便與美國維持密切溝通，並說「合作是中美兩國唯一的正確選擇」。
陸慷表示：「中方願與美方一道，秉持不衝突不對抗、相互尊重、合作共贏的原則，拓展合作、管控分歧，推動中美關係，在健康穩定基礎上取得更大發展。」
川普1月20日就職以來，尚未與習近平直接通話，但在川普去年11月贏得總統大選後不久，兩人曾經通話。（譯者：中央社廖禹揚）1060209
關鍵字：
編輯首推
我是馬克
愛情物語女孩必讀
摘星工廠
蔡康永
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
真愛 結婚 對戒．MGBell 對戒．GIUMKA 對戒．gia 對戒．Royal Damon 對戒．羽鈦 對戒．tiffany co 對戒．Dream 對戒．ROYAL 對戒．future 對戒．山本 對戒．ALUXE 對戒．mb 對戒．情人 對戒．Yang 對戒．情侶對戒．黃金對戒．白金對戒．deco 對戒．Gold 對戒．純鈦 對戒．金對戒．leger 對戒．joy20 對戒．純金 對戒．真鑽 對戒．對戒．星辰 對戒．銀飾 情人 對戒．JELY 對戒
逃過挑戰者太空梭大劫 幸運足球回太空【中廣新聞網】
一票之差【北京新浪網】
沙國巡防艦遭攻擊 證實是遭自殺快艇攻擊【中廣新聞網】
癌男化療免疫系統差 使用長黴藥用大麻致死【Kairos 風向新聞】
女兒時裝產品遭下架 川普抨擊連鎖百貨【中央社】
發燒雜誌更多
Cheers 快樂工作人
記住，人生只有3發子彈
畢業於台灣大學財務金融學系畢業的林宛靜，捨棄穩定的金融業飯碗，選擇在二十出頭的年紀創業...《詳全文》