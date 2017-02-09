Netflix將推出《惡魔城》改編動畫 2017年內播出北京新浪網 (2017-02-09 18:32)
NETFLIX宣布將推出知名遊戲《惡魔城》改編的原創動畫，第一季和第二季分別於2017年和2018年播出，但尚未透露具體時間。根據官網信息，第一季將由四集構成，每集時長約30分鐘。
據netflix官網介紹，第一季將以貝爾蒙特家族最後一個生還者為主角，講述了拯救正面臨著被德古拉公爵毀滅的東歐地區。該動畫將由Frederator工作室（代表作品《飛天小女警》和《探險活寶》等）負責製作，暢銷書作家Warren Ellis擔任編劇，Warren Ellis， Kevin Kolde， Fred Seibert 和Adi Shankar等人擔任製片人。根據IGN報導，製片人Adi Shankar已經透露透露此片具體是根據《惡魔城3：德古拉的詛咒》改編，分級信息為R級（建議17歲以上觀看）。
從Frederator官網信息得知，工作室最早在2007年時便討論過對《惡魔城》的動畫化，與本次公佈的主創人員也大體接近。編劇Warren本身也是個遊戲迷，並對《惡魔城》系列情有獨鍾。雖然製作進度尚未透露，但主創人員表示將會製作西方最好的遊戲改編動畫，這個10年前的項目也最終能夠重見天日。
《惡魔城》系列是日本Konami公司的知名遊戲系列，主要講述了吸血鬼獵人和德古拉公爵及其子孫的戰鬥史。從1986年至今，已經推出過各類遊戲作品共40餘部。此前也曾傳《惡魔城》系列將由好萊塢公司改編為電影，但2009年之後便沒有新消息傳出。
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