新浪科技訊 日期:2月9日上午消息，Google Play商店的規模很快就會大幅縮小，原因是該公司剛剛發信給世界各地的開發者，告知他們很快就會對違反谷歌用戶數據政策的應用「限制可見」，甚至徹底刪除。

為什麼會有這麼多開發者收到通知？他們多數都存在一個共同問題：缺乏隱私政策。根據谷歌自己的用戶隱私政策，開發者必須提交有效的隱私政策，尤其是當這些應用需要處理敏感信息時。這些開發者現在必須在Google Play商店和應用內提交有效的隱私政策。

「當某款應用要索取或處理敏感的用戶數據或設備信息時，Google Play要求開發者提供有效的隱私政策。」 該通知寫道，「你的應用要求用戶提供敏感授權（例如攝像頭、麥克風、帳號、聯繫人或電話）或用戶數據，但卻並沒有包含有效的隱私政策。」

儘管此舉可能影響大量應用，但最終卻有可能提升Play Store的實用性。事實上，Google Play裏面有數以千計的所謂「殭屍應用」，這些應用已經多年沒有更新，有的甚至無法兼容新版Android。除此之外，日益臃腫的Play Store也導致用戶難以找到自己想要的內容。

遭到刪除的不只是殭屍應用，一些行為不端的應用或許也不想增加隱私政策，因此也將遭到刪除。

谷歌為涉嫌違規的開發者提供的截止日期是3月15日，所以，這些開發者還有1個月的準備時間。

來源：新浪科技