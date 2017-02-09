玩遊戲用什麼？眾多玩家一定會說，索尼大法好。當去年下半年索尼PS VR亮相在大家眼前時，也將遊戲與VR更深的捆綁在了一起。現在看來，索尼的PlayStation VR（PS VR）被視為 PlayStation 4遊戲主機的外設。在將來，這種狀況將可能會改變。

在接受 GamesIndustry.biz 的採訪時，英國 PlayStation 總經理 Warwick Light 談到了 VR 如何代表公司創新。「VR 擁有巨大的潛力，它應該幫助我們處理控制台的生命周期問題。在未來，遊戲主機將成為 VR 的外圍設備，而不是反過來。

目前，你可以將 PS VR 與遊戲主機進行比較，所有的外設如 PlayStation Move 運動控制器或是額外的可選硬體都是優先為遊戲主機的新遊戲而準備的。Light 的話表明，未來，PS VR 將會成為首選，遊戲主機會是它的附加組件，或許還表明大多數 PlayStation 內容都會運行在 PS VR 上。這對 PlayStation 品牌的未來有很大的影響，但 Light 的表述不是絕對的。

這樣的未來還有很長一段路要走，VR要普及並成為人們家中的主導也還有很長一段路要走。

至少，它顯示了索尼非常看重虛擬現實這個市場。Light談及自去年 10 月份 PSVR 推出以來不緊不慢的市場營銷時，他解釋說，至少在英國，索尼意識到「需求會超過供應」，將會相應提高庫存。他描述這是一個「相當棘手的事情，因為與此同時，我們也有責任讓大眾市場知道有這樣一個可行的和買得起的 VR 設備。」

Light 繼續補充：「因此，我們在解決供應問題時，可以通過更多關於 VR 的主流消息傳遞出去。」

索尼似乎正在解決這個問題，下周兩個捆綁包將在美國推出，提供包括頭顯，攝像頭，兩個移動控制器和兩個遊戲。希望這是一個跡象，表明PS VR供應限制終於接近尾聲，這對於廣大玩家來說確實是一個利好的消息。

來源：中關村在線