世嘉欲撤離韓國市場？ 《足球經理OL》團隊裁員50人北京新浪網 (2017-02-09 18:42)
據韓國媒體消息，世嘉韓國開發團隊大約裁員50人左右。這個團隊此前主要負責開發《足球經理OL》和《職業棒球經理2》，經此次裁員後世嘉韓國僅留下少量客服及開發人員。去年3月，世嘉韓國也對開發團隊進行過一次裁員，甚至有傳聞世嘉或許會撤離韓國市場。
就在2015年，世嘉韓國還宣布代理《靈魂武器》，但隨後就選擇放棄，將韓服運營權悄悄地轉交給本土遊戲廠Smilegate。
世嘉與Lion Games進行合作
據世嘉公佈的2017年3月期第3四半期累計連結財報來看，三個季度合計銷售額為2857億日元，營業利潤為350億日元（同比增長2.8倍），經常利潤為353億日元，凈利潤為365億日元，整體成大幅增益狀態。其中遊戲機事業部銷售額達1197億日元，營業利潤258億日元，數字遊戲運營穩定收益良好，實體遊戲整體銷量遠超前年同期，怎麼看都是一片大好。
via：愛玩網
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