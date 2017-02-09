2月9日，樂元素在北京舉行了《開心消消樂》卡通形象「消消樂萌萌團」的巡展開幕典禮。「消消樂萌萌團」來源於手游《開心消消樂》中的6個卡通形象，本次發佈會上，樂元素正式發佈了這個系列卡通形象品牌，並透露了一些未來的IP衍生計劃。

會上，樂元素副總裁賴嘉滿女士現場介紹了「消消樂萌萌團」，她表示，之所以會以這樣的形式推出6個卡通形象，是希望可以讓玩家與《開心消消樂》的關係不僅僅是玩這款遊戲，而是讓這個品牌陪伴在玩家身邊。目前，「消消樂萌萌團」已經推出多個周邊產品，官方天貓店也即將上線。

談及這個IP未來的發展，賴嘉滿女士表示，「消消樂萌萌團」的受眾定位在18~26歲的白領以及親子群體，目前這個IP最重要的不是變現，影視、動漫等衍生品計劃也還在討論計劃階段。

據悉，樂元素將展開「消消樂萌萌團」的巡展，目前已在札幌和北京舉辦，今後還計劃到更多地方開展。