韓媒：樂天天貓旗艦店全面停業 或因薩德北京新浪網 (2017-02-09 18:41)
新浪科技訊 日期:2月9日晚間消息，據韓聯社報導，上月12日起樂天集團的淘寶網官方旗艦店全面停業，此舉意味著事實上撤離中國網購市場。
報導稱， 樂天集團決定向韓軍轉讓「薩德」反導系統地皮后，在華業務命運多舛，令涉薩疑雲揮之不去。昨日，樂天集團消息人士對外透露，中國政府於去年11月對樂天在瀋陽的店鋪進行安全及稅務檢查后，於12月暫停該公司在瀋陽建造主題公園的發展計劃，預計該項目今年3月將重新施工。
同時，在昨日的外交部例行記者會上，中國外交部發言人陸慷表示，作為原則，中方歡迎外國企業來華投資，同時有關企業在華經營必須合法合規。關於「薩德」問題，中方堅決反對美韓在韓國部署「薩德」反導系統的立場沒有變化。（李楠）
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