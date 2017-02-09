▲民眾現場品嚐花蓮市長魏委嘉賢親手製作的元宵，大讚好吃。（圖／鄭志宏攝影）

2/11(六）就是元宵節了！上午魏嘉賢市長受邀前往花蓮市區一家冰果室體驗滾元宵，讓從來沒有製做過元宵的魏嘉賢大呼：真不簡單。

大多人對於「元宵」和「湯圓」幾乎分不清楚，簡單的說，元宵是用「滾」的方式製作；湯圓則是用「搓」的方式製作，羅店長更向大家詳細說明了元宵與湯圓的分別，她說，製作元宵須先將餡料備妥，揉圓或切作方狀，置入灑滿糯米粉的竹篩或大碗中，反覆裹粉、沾水的步驟，滾至大小均勻後下鍋，食用時口感較為紮實，也較為費工，湯㘣則是將餡料放入揉好的糯米糰中，搓成圓球狀，就可以下鍋了。

▲第一次親手做元宵，花蓮市長魏嘉賢展現出好身手。（圖／鄭志宏攝影）

這次滾元宵活動的餡料特別選用花蓮縣吉安鄉產的「檳榔芋頭」，魏嘉賢市長表示，參加過元宵節活動己經超過30年，但從來沒有吃過自己做的元宵，製作起來確實有些費力！這次滾元宵活動的食材選用在地農產品，而且所需要的廚具都是一般家庭中現成的，很適合鄉親朋友們親自嘗試自己滾元宵，不僅可作為家庭同樂的活動，更能讓孩子學習如何挑選天然食材並結合食安教育，以及了解元宵節的由來與其文化意義，是一個寓教於樂的好活動。