105學年度HBL高中籃球甲級聯賽男子組八強準決賽於今（9）日休兵一天，10日將重新點燃戰火，接下來三天的賽程將是場場關鍵，每隊必定會卯足全力，爭取前往小巨蛋的四強門票。

準決賽前四天賽程打完，能夠分成兩個集團，領先的集團分別是都拿下四連勝的南山高中、松山高中及高苑工商，也能排在領先集團的是「爆冷」輸給東山高中的能仁家商，能仁戰績為3勝1敗。

較為不利的集團分別是1勝3敗的東山高中，以及三隻都吞下四連敗的泰山高中、南湖高中及東泰高中。

男子組的比賽於兩地開打，分別在新莊體育館以及板橋體育館。新莊首戰是15：40泰山對決東泰，第二場是17：20高苑對上松山，第三場則是19：00能仁對決南山。板橋只有一場男子組的比賽，16：20由南湖對上東山。

八強賽開打之前大家相當看好的泰山，但由於受到傷兵困擾，少了韓杰諭這名長人助陣，本屆賽事能走多遠，就看之後對上東泰、東山、南湖能否都拿下勝利，不然可能要到8強止步，全隊也希望能力拼八強首勝。

東泰則是隊史首次晉級八強，當然也希望能夠力拼首勝，因此泰山對決東泰，兩隊勢必會上演一場惡戰，精彩可期。

高苑對上松山則是面子之爭，兩隊在前四天都拿下四連勝，本場觀戰重點也在兩位高中「頂級」後衛的對決，高苑田浩對決松山高國豪，一直是大家的焦點，尤其在八強賽場場都有輸不得的壓力下，更能突顯其球星特質。

能仁對決南山則是能仁有輸不得的壓力，前四天賽程「爆冷」輸給東山高中，晉級四強路上有了變數，畢竟最後三天的賽程分別對上南山、松山及高苑，能否晉級四強真的要全力以赴。

南湖對決東山則是南湖要力拼首勝，東山因為贏能仁之後，保有晉級四強的一線生機，南湖則在三年級「雙槍」林仕軒、林梓峰火力不如預期，八強賽打得格外辛苦，「雙槍」能否及時回穩，攸關南湖的路能走多遠。