中華職棒／石垣島太拚影響戰績 洪總：這次去純調整NOWnews今日新聞 (2017-02-09 18:20)
Lamigo桃猿將在明天(10日)前往石垣島展開集訓，總教練洪一中在接受訪問時表示，由於去年調整太早導致選手到季末有些乏力，因此今年的交流戰就純粹以熱身為主，盡量不讓選手太累。
「去年調整得太早了，有點影響到戰績。」洪一中說，去年第一次參加，因此想說全力備戰，把成績打好一點，但沒想到反而最終影響到球季中選手的發揮，得不償失。
因此今年就是純粹調整，尤其投手的進度不會提前，至於年輕選手準備本來就會提前，所以交流戰會先推上去，目前預計是先發都會投5局。
另外洪總表示，台日交流賽球隊會派10名球員去，包括賽格威和將在12號到達的道恩斯。
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