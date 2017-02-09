賣淫女被嫌「像阿嬤」遭打槍 錢沒賺到還當場被逮NOWnews今日新聞 (2017-02-09 18:20)
新北市一名33歲陸姓男子，8日晚間發現有名為「亞米正妹外送茶」的賣淫集團以通訊軟體LINE傳送賣淫訊息，陸男瀏覽賣淫女子照片，見其身材曼妙，便一時「性」起約了一名叫「璇璇」的女子交易。晚間2人在永和區一家旅館見面，陸男見到女子後相當失望，嫌棄她長太老當場退貨，女子隨後離開旅館，不料才剛坐上馬伕的車，就遭巡邏警方攔查，3人當場被帶回警局，訊後依妨害風化罪嫌移送。
警方調查，花名「璇璇」的21歲女子每次交易價格6000元，22歲葉姓馬伕則可得2500元，陸男8日晚間和女子約在永和區一家旅館交易，但見到女子後卻嫌棄她「長的像阿嬤」，當場打槍退貨，女子在離開旅館時看見一旁巡邏員警，擔心被發現快步坐上馬伕坐車，卻還是被員警查覺有異，上前盤查後女子也坦承賣淫。
由於賣淫女子、馬伕、陸男皆坦承有性交易情事，警方訊後依妨害風化罪嫌移送。
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