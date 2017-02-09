桃園龍潭區中豐路594巷道路拓寬工程動土 帶動當地經濟發展大成報 (2017-02-09 16:16)
桃園市長鄭文燦於9日上午前往龍潭區，出席「中豐路594巷道路拓寬工程動土典禮」，鄭市長表示，中豐路594巷（即為龍平路）從平鎮113甲線（福龍路）到龍潭113線（中豐路），連結烏樹林工業區，既有路寬約4至6米，將拓寬為12米雙向道路，全長約945公尺，工程總經費約3,430萬元，預計今（106）年12月完工。工程內容包含施作排水側溝、路燈、植栽等，大幅提升道路品質，帶給里民、廠商更舒適便利交通，也帶動當地經濟發展。
鄭市長說，龍潭發展以市區為中心，道路呈輻射狀，橫向的連結較為不足，龍平路道路拓寬工程規劃已久，經立法委員呂玉玲、市議員張肇良、區公所與1,500名地主（含繼承人）溝通協調，順利於去（105）年完成土地徵收作業，徵收面積約1萬1,360平方公尺，徵收費用約1億5,000萬元，並於今日動土。為符合地方發展需求，請工務局、龍潭區公所會請台電公司，在不影響路幅前提下，共同評估龍平路電纜地下化、設置人行步道等相關計畫，友善行人並提升道路品質。
鄭市長說明，市府推動交通改善計畫，包括干城路拓寬工程，完成後龍潭分局出入將更便利；高楊南路口瓶頸段開瓶計畫；健行路設置雨水下水道系統並進行道路拓寬；龍潭科學園區內道路重新定線、打通；設置國道三號龍潭第二交流道，即將進入土地徵收程序。另外，龍潭行政園區將於下半年進駐；桃園市立圖書館龍潭分館暨鄧雨賢台灣音樂紀念館已經動工；也與客委會合作，設置茶葉故事館，相關建設都會依次完成。
鄭文燦也說，「2017桃園燈會」在龍潭，結合龍潭大池進行燈會展區設計，並設置環湖燈光秀，相當精采，歡迎市民朋友前往觀賞。燈會將於明（10）日晚間7時進行點燈儀式；同時結合龍潭龍元宮迎財神活動，於2月11日迎財神、補財庫；2月12日舉辦「迎古董嘉年華」。燈會結束後，將辦理為期2年的龍潭大池改造計畫，第一期興建新的遊客中心、水上劇場、沿岸景觀整理、拆除龍潭吊橋；第二期則重建龍潭吊橋，並進行水質改善工程，針對上游辦理汙染管制，下游辦理水質淨化，讓龍潭大池恢復乾淨。
（圖／桃園市長鄭文燦於9日上午前往龍潭區，出席「中豐路594巷道路拓寬工程動土典禮」，鄭市長表示，工程內容包含施作排水側溝、路燈、植栽等，大幅提升道路品質，帶給里民、廠商更舒適便利交通，也帶動當地經濟發展。）
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