桃園便捷新時代 手機行動支付繳納停車費正式上線大成報 (2017-02-09 16:14)
桃園市長鄭文燦今9日上午在市府出席「『智慧新支付，桃園便捷新時代』以手機繳納停車費上線記者會」時表示，行動支付日益普及，交通局與「歐付寶allPay電子支付」、「Pi行動錢包」及「GAMA PAY橘子支行動支付」等3家行動支付業者合作，推出手機APP繳納路邊停車費，即日起至106年8月8日止，以手機APP繳納桃園市路邊停車費即享75折優惠，3家業者亦推出不同優惠方案，讓市民朋友繳納路邊停車費時更加便利快速。
市長鄭文燦說，今天是桃園市推動路邊停車的行動支付優惠方案正式上線的第一天，市民在路邊停車後，可透過掃描停車單條碼或約定車號的方式，依指示操作進行線上繳款；透過約定車號功能，系統主動推播通知APP會員尚有停車費未繳資料，隨時可以查詢、繳納路邊停車費。另外，3家合作業者也推出優惠方案，「歐付寶allPay電子支付」提供新註冊會員歐付寶現金100元（即日起至106年6月30日），「Pi行動錢包」推出新會員首兩筆繳費享5折優惠（106年3月1日至6月30日），「GAMA PAY橘子支行動支付」則推出首次繳費贈送儲值金88元（即日起至106年3月31日）。
市長鄭文燦強調，行動支付是智慧生活中重要的里程碑，未來行動支付將成主流，市府發行「桃園市市民卡」，結合智慧生活，桃園市也榮獲「2017全球21大智慧城市」的殊榮。市府去（105）年與中華電信合作推出「桃園市行動市民卡」，發行1,000張，可以連結線上繳費系統，今年預計擴大發行1萬張行動市民卡，並規劃將行動市民卡與線上繳納停車費APP結合，讓擁有行動市民卡的市民進行認證時，不需重新輸入個人資料，更安全也更快速。
（圖／桃園市長鄭文燦今9日上午在市府出席「『智慧新支付，桃園便捷新時代』以手機繳納停車費上線記者會」時表示，交通局與「歐付寶allPay電子支付」、「Pi行動錢包」及「GAMA PAY橘子支行動支付」等3家行動支付業者合作。）
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