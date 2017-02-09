（台北訊）臺北市保安警察大隊第一中隊小隊長唐宏義等5名員警，於106年2月5日18時許，在萬華區環河南路三段287號前執行路檢勤務時，發現1部計程車後座有1對外籍男女，其中男子見警異常慌張，員警便請計程車駕駛靠邊停車受檢，不料車子才移動約1公尺，該男子竟突然打開車門向後方奔逃並鑽入巷中，在場員警立即追緝，但該男子腳程極快，員警幸遇熱心民眾騎車搭載，終順利將該男子控制，並帶回路檢點。







返回路檢點後，該男之女同鄉仍站立原處、不知所措，且該男子對員警詢問不斷以外國語回答，更打電話給不明人士要求員警接聽，員警想藉此詢問該男子為何人，卻因語言不通而作罷。經員警請該男子出示證件，卻意外發現該男皮夾內藏第二級毒品安非他命2包(總淨重:1.35公克)，員警立即將該外籍男子上銬，並將兩人帶至移民署臺北專勤隊查證身分。原來該阮姓男子(越南籍、80年次)自103年10月入境到台中某公司工作，卻因不喜被公司管理，在105年11月便告失蹤，經雇主報案迄今已逾期居留81天，並靠四處打工維持生計。更自稱身上所持有的安非他命是當天早上在萬華區1名陌生男子突然向他兜售，他一時好奇才購買，但卻又稱他第一次吸食毒品是在前一日(105年2月4日)晚間，說詞極為反覆。因越南籍阮姓男子違法事證確鑿，全案訊後依違反毒品危害防制條例及逾期居留將他送辦。另同車之越籍女子經查未有不法及逾期居留，已請其自行離去。







警方呼籲，聘僱外籍勞工須符合資格條件及經行政院勞工委員會許可，並應循合法管道申請，不可隨意僱用。如雇主非法容留、聘僱未經許可、許可失效或他人所申請(聘)之外國人從事工作，依「就業服務法」規定，可處新臺幣15萬元以上75萬元以下罰鍰，以保障我國及外國勞工之合法就業權益。