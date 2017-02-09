在王者榮耀中，很多玩家並不能擁有多套五級銘文。那麼在這種情況下，就只能優先選擇一套來合成。而通用系列的銘文則最合適不過了。本期小編就為大家帶來了全套的五級通用銘文搭配，希望大家可以喜歡!

通用坦克銘文推薦

紅色：宿命*10——攻擊速度+10%、最大生命+337、物理防禦+23

綠色：虛空*10——最大生命+375、冷卻縮減+6%

藍色：長生*10——最大生命+750

綜合：攻擊速度+10%、最大生命+1462、物理防禦+23、冷卻縮減+6%

分析：

這套搭配的五級銘文主打的是生命值加成，因為我們主要的適用對像是坦克英雄。首先因為我們的主要任務就是吸收傷害，這套搭配的銘文能讓我們在一級就能比對面多出1462點的最大生命值，可以說我們在一級就比對面的英雄多了一件紅蓮鬥篷提供的生命值，讓我們在前期就能打出很大的優勢。

適用英雄：劉邦，張飛。

刺客通用銘文

紅色：禍源*10——暴擊率+16%

綠色：鷹眼*10——物理攻擊+9、物理穿透+64

藍色：狩獵*10——移動速度+10%、攻擊速度+10%

綜合：暴擊率+16%、物理攻擊+9、物理穿透+64、移動速度+10%、攻擊速度+10%

分析：

這套搭配的五級銘文主打的是前期發育，這套銘文能在前期就給我們提供16%的暴擊率、9點的物理攻擊和10%攻速，這樣我們不論是在清理野區還是在團戰中都能打出很高的傷害。移速能讓我們在前期支援團戰的時候比對面打野更快的抵達戰場。

適用英雄：韓信、老夫子

射手通用銘文

紅色：無雙*10——暴擊幾率+7%、暴擊效果+36%

綠色：鷹眼*10——物理攻擊+9、物理穿透+64

藍色：獸痕*10——暴擊率+5%、最大生命+600

綜合：暴擊率+12%、暴擊效果+36%、物理攻擊+9、物理穿透+64、最大生命+600

分析：

這套搭配的五級銘文主打的就是暴擊屬性，36%的暴擊傷害屬性不論是在前期還是後期都能打出很高的傷害，在做出無盡戰刃之後我們的傷害會有質的飛躍，再加上物理穿透的屬性能讓我們在前期就打出很高的傷害。

適用英雄：孫尚香、成吉思汗

法師通用銘文：

紅色：夢魘*10——法術攻擊+42、法術穿透+24

綠色：憐憫*10——冷卻縮減+10%

藍色：輪迴*10——法術攻擊+24、法術吸血+10%

綜合：法術攻擊+66、法術穿透+24、冷卻縮減+10%、法術吸血+10%

分析：

這套搭配的五級銘文主打的是功能性，10%的冷卻縮減和10%的法術吸血能讓我們在前期就打出很大的優勢，冷卻縮減的屬性讓我們不論是在團戰中還是團戰前的消耗都能夠打出更多的技能，也就能打出更高的傷害。法術穿透和法術攻擊能夠在前期幫助我們打出很高的傷害，讓我們更容易在前期團戰中打出優勢。

適用英雄：羋月、高漸離。

百穿銘文(技能型刺客)：

紅色：異變*10——物理攻擊+20、物理穿透+36

綠色：鷹眼*10——物理攻擊+9、物理穿透+64

藍色：隱匿*10——物理攻擊+16、移動速度+10%

綜合：物理攻擊+45、物理穿透+100、移動速度+10%

分析：

這套搭配的五級銘文能夠幫助我們在前期就能打出更高的物理傷害，非常適合技能擁有很高基礎傷害的英雄。這些屬性加成讓我們就算是在後期面對坦克英雄也能有很高的傷害，配合上10%的移動速度能夠大大提高我們在前期支援的速度，能更好地在前期打出優勢。

適用英雄：橘右京、李白