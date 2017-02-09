假設一個場景，當你正在客廳的電視用Xbox One 主機遊戲正酣，卻到了家人要看連續劇的時候，沒關係，到書房裡用Windows PC 從相同的進度繼續暢遊——將PC 和Xbox One 主機打通，玩家可以只進行一次購買，通過登錄自己的微軟帳戶便可以在主機的Xbox One 主機和PC 上都下載遊戲，同時還可以跨平台同步遊戲進度，這就是微軟為Windows 10 PC和Xbox One 主機玩家準備的Xbox Play Anywhere （下文簡稱XPA ）特性。

Xbox Play Anywhere （XPA）將不同遊戲平台玩家間的隔閡打通

不僅如此，XPA 遊戲還將過去不同遊戲平台玩家間的隔閡打通，玩家不僅僅可以在Xbox One 主機和Windows 10 PC 間跨設備玩遊戲，更可以和使用不同設備的玩家聯機遊戲，無論是對戰、協作，還是分享自己的遊戲截圖或視頻，XPA 特性讓遊戲平台不再是影響玩家體驗遊戲的門檻。

通過Windows10商店下載Forza，可在Xbox One上使用

自2016年E3 向外界介紹XPA 特性以來，微軟及遊戲開發商已經為玩家們帶來了《核心重鑄》（Recore）、《極限競速：地平線3》（Forza Horizon 3）、《戰爭機器4》（Gears of War 4）、《異星探險家》（Astroneer）、《永恆空間》（Everspace）等XPA 大作，Xbox One 主機和Windows 10 PC 跨平台實際上給了玩家更多個性化的選擇——習慣用主機在客廳的大屏幕電視上玩，或者願意使用更強勁的PC 獲得更精細的4K 畫面效果，都不再是問題。而與此同時，熱衷於聯機的玩家則因為XPA 平台的幫助，得以和全球更多使用不同設備的玩家進行Xbox Live 聯機。

而在《核心重鑄》（Recore）、《極限競速：地平線3》（Forza Horizon 3）、《戰爭機器4》（Gears of War 4）、《異星探險家》（Astroneer）、《永恆空間》（Everspace）等XPA 大作后，2017年將有更多支持XPA 特性的遊戲登錄Xbox One 主機和Windows 10 PC，值得關注：

《光環戰爭2》（Halo Wars 2 ）

7年前Xbox 360 上的初代《光環戰爭》可謂粉碎了「遊戲主機不適合即時策略」的誤傳，藉助XPA 特性再次登陸Xbox One 主機和Windows 10 PC 的《光環戰爭2》，則讓錯過初代的PC 玩家一償所願。在全新的《光環戰爭2》中，玩家們將能體驗《光環5》之後的故事，與火靈號船員共同遭遇「方舟」上的星盟叛亂勢力「放逐者」，並努力摧毀這些以鬼面獸Atriox為首的反派的陰謀，而《光環》系列中的各種元素也將一一再次呈現。值得一提的是，《光環戰爭2》的主機版和PC 版根據平台特性使用了不同的UI ，而PC 版更是同時支持鍵鼠和手柄操作模式，讓不同習慣的玩家都能找到最適合自己的操作方式。此外，預購《光環戰爭2》終極版的玩家還可免費獲贈《光環戰爭：決定版》。

《腐爛國度2》（State of Decay 2 ）

作為廣受好評的殭屍生存題材遊戲《腐爛國度》的續作，《腐爛國度2》同樣將支持XPA 特性，玩家要繼續在遊戲所構建的滿是殭屍的世界中，憑藉生存慾望與各種不同選擇，來體驗末世生存帶來的挑戰。而至於選擇武器、交通工具或任何方式消滅殭屍，則完全由玩家決定，目的就是尋找更多的倖存者，在變異的恐怖世界中生還。

《除暴戰警3》（Crackdown 3 ）

憑藉Xbox One 主機和Windows 10 PC 強大的硬體機能，玩家不僅僅能獲得更加出色的畫面體驗，以開放世界和真實破壞為賣點的《除暴戰警》系列最新作《除暴戰警3》（Crackdown 3 ）進一步將這兩大賣點發揚光大，玩家對抗敵人的方式甚至還可以包括將敵人所在的建築物直接炸塌。

《少數幸運兒》（We Happy Few ）

去年微軟E3展前發佈會的ID@Xbox獨立遊戲環節上，《少數幸運兒》這款畫面風格詭異的遊戲令人印象深刻——每個人物臉上咧開的大嘴似乎在笑著，而隨手的藥片雖能讓人保持快樂，但卻模糊了現實的影像，這與阿道司·赫胥黎的政治諷喻小說《美麗新世界》如出一轍，濃濃的「反烏托邦」思想躍然熒幕之上。玩家便是要扮演反抗這種「歡樂」，拒絕吞下藥片，從而看清真實世界並得以倖存的主人公。

《盜賊之海》（Sea of Thieves ）

同樣於去年E3上亮相的《盜賊之海》正如其名，這款遊戲的主題環繞在海盜的身上。《盜賊之海》擁有能夠讓全世界玩家一起生活的共享世界，而玩家們則通過於其他玩家的相互配合，來對抗這個共享世界里的其他「海盜」們。但是千萬不要以為這是一個只有海戰的刺激遊戲，事實上由於遊戲提供了極其豐富的交互，玩家們在遊戲中需要進行非常細緻的分工，因此這款遊戲還帶來了諸多由玩家操控所造成的樂趣——所謂「豬隊友」有時候反而能讓你在遊戲中更快樂，畢竟這個世界上沒幾個人有專業的加勒比海盜技能。

《茶杯頭》（Cuphead ）

迪士尼手繪動畫風格，傳統的平台跳躍射擊，《茶杯頭》的一切都是復古風格，但它絕不老土。這款製作精良的動作遊戲之所以備受全世界玩家期待，正因為所有復古元素都被用最認真、最精緻的方式呈現出來，以期讓玩家回歸最為原始的遊戲樂趣。

最後，近期消息，包括殭屍恐怖遊戲開山鼻祖《生化危機》系列的最新作《生化危機7》，微軟第一方格鬥大作）《殺手學堂》、Bethesda經典IP《輻射：避難所》，《巫師3》的衍生大熱遊戲《巫師：昆特牌》、以及獨立遊戲《沉寂》（Silence）也已經或將支持XPA特性。