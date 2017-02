假設一個場景,當你正在客廳的電視用Xbox One 主機遊戲正酣,卻到了家人要看連續劇的時候,沒關係,到書房裡用Windows PC 從相同的進度繼續暢遊——將PC 和Xbox One 主機打通,玩家可以只進行一次購買,通過登錄自己的微軟帳戶便可以在主機的Xbox One 主機和PC 上都下載遊戲,同時還可以跨平台同步遊戲進度,這就是微軟為Windows 10 PC和Xbox One 主機玩家準備的Xbox Play Anywhere (下文簡稱XPA )特性。

Xbox Play Anywhere (XPA)將不同遊戲平台玩家間的隔閡打通

不僅如此,XPA 遊戲還將過去不同遊戲平台玩家間的隔閡打通,玩家不僅僅可以在Xbox One 主機和Windows 10 PC 間跨設備玩遊戲,更可以和使用不同設備的玩家聯機遊戲,無論是對戰、協作,還是分享自己的遊戲截圖或視頻,XPA 特性讓遊戲平台不再是影響玩家體驗遊戲的門檻。

通過Windows10商店下載Forza,可在Xbox One上使用

自2016年E3 向外界介紹XPA 特性以來,微軟及遊戲開發商已經為玩家們帶來了《核心重鑄》(Recore)、《極限競速:地平線3》(Forza Horizon 3)、《戰爭機器4》(Gears of War 4)、《異星探險家》(Astroneer)、《永恆空間》(Everspace)等XPA 大作,Xbox One 主機和Windows 10 PC 跨平台實際上給了玩家更多個性化的選擇——習慣用主機在客廳的大屏幕電視上玩,或者願意使用更強勁的PC 獲得更精細的4K 畫面效果,都不再是問題。而與此同時,熱衷於聯機的玩家則因為XPA 平台的幫助,得以和全球更多使用不同設備的玩家進行Xbox Live 聯機。

而在《核心重鑄》(Recore)、《極限競速:地平線3》(Forza Horizon 3)、《戰爭機器4》(Gears of War 4)、《異星探險家》(Astroneer)、《永恆空間》(Everspace)等XPA 大作后,2017年將有更多支持XPA 特性的遊戲登錄Xbox One 主機和Windows 10 PC,值得關注:

《光環戰爭2》(Halo Wars 2 )

7年前Xbox 360 上的初代《光環戰爭》可謂粉碎了「遊戲主機不適合即時策略」的誤傳,藉助XPA 特性再次登陸Xbox One 主機和Windows 10 PC 的《光環戰爭2》,則讓錯過初代的PC 玩家一償所願。在全新的《光環戰爭2》中,玩家們將能體驗《光環5》之後的故事,與火靈號船員共同遭遇「方舟」上的星盟叛亂勢力「放逐者」,並努力摧毀這些以鬼面獸Atriox為首的反派的陰謀,而《光環》系列中的各種元素也將一一再次呈現。值得一提的是,《光環戰爭2》的主機版和PC 版根據平台特性使用了不同的UI ,而PC 版更是同時支持鍵鼠和手柄操作模式,讓不同習慣的玩家都能找到最適合自己的操作方式。此外,預購《光環戰爭2》終極版的玩家還可免費獲贈《光環戰爭:決定版》。

《腐爛國度2》(State of Decay 2 )

作為廣受好評的殭屍生存題材遊戲《腐爛國度》的續作,《腐爛國度2》同樣將支持XPA 特性,玩家要繼續在遊戲所構建的滿是殭屍的世界中,憑藉生存慾望與各種不同選擇,來體驗末世生存帶來的挑戰。而至於選擇武器、交通工具或任何方式消滅殭屍,則完全由玩家決定,目的就是尋找更多的倖存者,在變異的恐怖世界中生還。

《除暴戰警3》(Crackdown 3 )

憑藉Xbox One 主機和Windows 10 PC 強大的硬體機能,玩家不僅僅能獲得更加出色的畫面體驗,以開放世界和真實破壞為賣點的《除暴戰警》系列最新作《除暴戰警3》(Crackdown 3 )進一步將這兩大賣點發揚光大,玩家對抗敵人的方式甚至還可以包括將敵人所在的建築物直接炸塌。

《少數幸運兒》(We Happy Few )

去年微軟E3展前發佈會的ID@Xbox獨立遊戲環節上,《少數幸運兒》這款畫面風格詭異的遊戲令人印象深刻——每個人物臉上咧開的大嘴似乎在笑著,而隨手的藥片雖能讓人保持快樂,但卻模糊了現實的影像,這與阿道司·赫胥黎的政治諷喻小說《美麗新世界》如出一轍,濃濃的「反烏托邦」思想躍然熒幕之上。玩家便是要扮演反抗這種「歡樂」,拒絕吞下藥片,從而看清真實世界並得以倖存的主人公。

《盜賊之海》(Sea of Thieves )

同樣於去年E3上亮相的《盜賊之海》正如其名,這款遊戲的主題環繞在海盜的身上。《盜賊之海》擁有能夠讓全世界玩家一起生活的共享世界,而玩家們則通過於其他玩家的相互配合,來對抗這個共享世界里的其他「海盜」們。但是千萬不要以為這是一個只有海戰的刺激遊戲,事實上由於遊戲提供了極其豐富的交互,玩家們在遊戲中需要進行非常細緻的分工,因此這款遊戲還帶來了諸多由玩家操控所造成的樂趣——所謂「豬隊友」有時候反而能讓你在遊戲中更快樂,畢竟這個世界上沒幾個人有專業的加勒比海盜技能。

《茶杯頭》(Cuphead )

迪士尼手繪動畫風格,傳統的平台跳躍射擊,《茶杯頭》的一切都是復古風格,但它絕不老土。這款製作精良的動作遊戲之所以備受全世界玩家期待,正因為所有復古元素都被用最認真、最精緻的方式呈現出來,以期讓玩家回歸最為原始的遊戲樂趣。

最後,近期消息,包括殭屍恐怖遊戲開山鼻祖《生化危機》系列的最新作《生化危機7》,微軟第一方格鬥大作)《殺手學堂》、Bethesda經典IP《輻射:避難所》,《巫師3》的衍生大熱遊戲《巫師:昆特牌》、以及獨立遊戲《沉寂》(Silence)也已經或將支持XPA特性。