王者榮耀如何排位上分，其實上分就這麼容易？王者榮耀當中玩家們排位上分會感覺略感困難，其實王者榮耀相對那些PC版的推塔類遊戲要簡單的的多，王者榮耀當中推塔太容易了，這其實就是一個突破口吧。

第一·上單

上單一般是本隊的主力坦克(連上單是啥都不知道的小夥伴建議你不要排位了)，上單玩的好，勝利少不了(玩好上單是一局比賽的關鍵)，上單的精髓在於猥瑣，兵線進塔在清理，不要讓敵人消耗你的血量，這樣扛個兩三波就妥了。

第二·下路

作為一個射手就是要有初期拆敵人下塔而不是浪變前地圖的意識，敵人下路承受你的壓力就像你己方上路承受敵人的壓力一樣，如果你不能在敵人拆你家上路塔之前拆掉敵人的塔，那麼因為上路崩潰敵人要有兩個人去抓中或者下路或者野區或者龍，會對己方局勢相當不利!

第三·中單

一個隊伍沒有射手可以忍受但是沒有法師的話，到了後期你會覺得生不如死(敵方坦克不一定能被射手打死，但是法師肯定能對他造成主要傷害)，但是現在又有多少法師只知道打藍，對小兵推中塔都視而不見(藍爸爸雖然在遊戲叫爸爸但是那不是你親爹，這邊敵人拆塔那邊團戰你都不捨得放棄打藍，難道你能一挑五?)。

第四·團戰

在這裏想對那些喜歡開團的朋友說：麻煩你在開團之前瞅瞅你的隊友都在哪(射手在打紅法師在打藍刺客在帶線，少一個都不要開)，畢竟團戰不是你想開想開就能贏(這麼快節奏的遊戲翻盤不新鮮)!

四分之一推

隊伍裏面如果有韓信劉邦哪托這樣的會飛會跳的英雄，他們適合單獨帶線，其他四個人後期抱團走，這叫四分之一推，而不是叫你們分散以及跟隨他們，他們會飛會跳你也會嗎(不會還不抱團)!