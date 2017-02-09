新浪手機訊 2月9日下午消息，日前微博中曝光了一張圖片，把三星即將發佈的S8外觀徹底曝光。

在微博中曝光的一張純黑色版三星S8效果圖看似更像是宣傳照，也更接近「真實」。通過這張圖你可以充分的了解S8從機身正面到背面。

此次S8的正面上下兩端都有縮窄，曲面屏幕繼續保留，並去掉了上代S7中的平面屏幕，改為5.1英寸的曲面屏S8和6英寸的曲面屏S8 Plus。而原先S7存在的正面Logo混亂問題，在這代S8中統一取消，只保留機身背部一個。

由於正面上下兩端縮窄，導致S8指紋識別模塊這次被移到了機身背部。和攝像頭、閃光燈、平排排列。

配置方面，三星S8國際版或採用10納米製成工藝的驍龍835處理器，存儲方面或將有128GB版本選擇，售價將突破7000元。

外觀意料之中，但還有更多懸念

此前根據外媒SamMobile爆料，三星去年11月在韓國註冊了一個新商標Bixby。其主要服務內容是支持系統層面所有預裝的原生應用。Bixby可根據用戶的語音調用三星手機、平板甚至是電視中的系統級應用，用法可能會和Siri、小娜有些相似。

另外，昨日三星向歐洲知識產權局提交一則申請，申請內容是一款「SAMSUNG HELLO」的軟體。據悉，「SAMSUNG HELLO」或許是三星的AI服務，它可以根據用戶在天氣、音樂、娛樂、社交、新聞等領域的偏好，推送提供個性化的功能和信息。

或許，這次S8的外觀在你的意料之中，但人工智慧和語音服務或許是你想不到的。一直走在安卓手機前沿的三星，這次玩起了內涵。（瑞豪）