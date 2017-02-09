Galaxy S8外觀真的是這樣？或許三星這次玩的是內涵北京新浪網 (2017-02-09 18:15)
新浪手機訊 2月9日下午消息，日前微博中曝光了一張圖片，把三星即將發佈的S8外觀徹底曝光。
在微博中曝光的一張純黑色版三星S8效果圖看似更像是宣傳照，也更接近「真實」。通過這張圖你可以充分的了解S8從機身正面到背面。
此次S8的正面上下兩端都有縮窄，曲面屏幕繼續保留，並去掉了上代S7中的平面屏幕，改為5.1英寸的曲面屏S8和6英寸的曲面屏S8 Plus。而原先S7存在的正面Logo混亂問題，在這代S8中統一取消，只保留機身背部一個。
由於正面上下兩端縮窄，導致S8指紋識別模塊這次被移到了機身背部。和攝像頭、閃光燈、平排排列。
配置方面，三星S8國際版或採用10納米製成工藝的驍龍835處理器，存儲方面或將有128GB版本選擇，售價將突破7000元。
外觀意料之中，但還有更多懸念
此前根據外媒SamMobile爆料，三星去年11月在韓國註冊了一個新商標Bixby。其主要服務內容是支持系統層面所有預裝的原生應用。Bixby可根據用戶的語音調用三星手機、平板甚至是電視中的系統級應用，用法可能會和Siri、小娜有些相似。
另外，昨日三星向歐洲知識產權局提交一則申請，申請內容是一款「SAMSUNG HELLO」的軟體。據悉，「SAMSUNG HELLO」或許是三星的AI服務，它可以根據用戶在天氣、音樂、娛樂、社交、新聞等領域的偏好，推送提供個性化的功能和信息。
或許，這次S8的外觀在你的意料之中，但人工智慧和語音服務或許是你想不到的。一直走在安卓手機前沿的三星，這次玩起了內涵。（瑞豪）
關鍵字：
其他科技新聞更多科技新聞
編輯首推
我是馬克
蔡康永
愛情物語女孩必讀
摘星工廠
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
la new 運動鞋．兩棲運動鞋．MSL 運動鞋．Hello Kitty 運動鞋．ICON 運動鞋．FEMME 運動鞋．PUMA BMW 賽車運動鞋．SPORT 運動鞋．net 運動鞋．EST 運動鞋．HI-TEC 運動鞋．NIKE 運動鞋．Churn 運動鞋．旅狐運動鞋．PLUS 運動鞋．Eva 運動鞋．SYM 運動鞋．運動鞋．牛頭牌 運動鞋．K-swiss 運動鞋．SUPER 運動鞋．ROYAL 運動鞋．NIKE 超輕量 運動鞋．Nu 運動鞋．PUMA 賽車運動鞋．JJL 運動鞋．PONY 運動鞋．sb 運動鞋．Solo 運動鞋．DADA 運動鞋
Windows 10新更新推送：電腦需要手機才能解鎖【北京新浪網】
蘋果iPhone 8概念機曝光：曲面屏+亮黑色【北京新浪網】
蘋果新總部是怎樣追求完美的：花一年半討論門把手【北京新浪網】
發燒雜誌更多
Cheers 快樂工作人
記住，人生只有3發子彈
畢業於台灣大學財務金融學系畢業的林宛靜，捨棄穩定的金融業飯碗，選擇在二十出頭的年紀創業...《詳全文》