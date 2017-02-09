2016年中國網路零售交易額超5萬億元 同比增26.2%北京新浪網 (2017-02-09 14:59)
中新社北京2月9日電 （記者 李曉喻）中國商務部9日發佈數據顯示，2016年中國網路零售交易額達5.16萬億元（人民幣，下同），同比增長26.2%，是同期中國社會消費品零售總額增速的兩倍有餘。
其中，實物商品網路銷售交易額近4.2萬億元，占同期社會消費品零售總額逾八分之一，佔比較2016年同期提高了近2個百分點。
中國商務部新聞發言人孫繼文當天在北京舉行的新聞發佈會上稱，網路零售已成為帶動中國零售業增長的主要動力。據官方對重點零售企業的監測結果，網路零售業態增速為25.4%，遠高於百貨店、超市和購物中心等其他零售業態的增速。
快速發展的網路零售也推動了中國經濟轉型與供給側結構性改革。據商務部數據，中國中西部地區和三線以下城市網購訂單增長明顯快於平均水平，成為新的消費驅動力。不少製造業企業利用電商平台積累的海量數據，適應消費者需求變化，推出新產品。
網路零售行業自身也逐漸成熟。孫繼文稱，該行業的競爭方式正向良性發展，小型電商平台開展差異化競爭，各自培養在客戶群體中的優勢；大型電商平台不再主打「價格戰」、「公關戰」，促銷更加規範。零售方式上，線上線下正在加快融合，「線上下單、門店提貨」，「門店下單、倉庫配送」等新型零售方式已經實現。技術水平上，電商平台支撐能力進一步提高，無人倉、無人車、無人機等技術已從概念走嚮應用。（完）
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