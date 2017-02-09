校園女屍身中14刀 警研判赴約遇害中央社 (2017-02-09 18:31)
屏東縣高樹鄉廣興國小關褔分校內9日清晨發現21歲邱姓女子陳屍校園，警方初步鑑定，邱女身中14刀，其中腹部11刀，胸部3刀，警方從監視器發現，邱女是到校園赴約遇害。中央社記者郭芷瑄攝 106年2月9日
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