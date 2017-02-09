閻家驊涉賭 請辭台啤總教練中央社 (2017-02-09 18:31)
SBL台啤總教練閻家驊（圖）爆出涉賭，以新台幣50萬元交保，他在9日發出聲明表示，辭去台啤總教練職務以示負責，未來待調查結果出爐再做打算。（檔案照片）中央社 106年2月9日
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