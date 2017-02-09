花蓮三秒膠灌機車案 男遭逮（1）中央社 (2017-02-09 18:31)
花蓮市區日前出現多起停放在路邊的機車，遭不明人士以三秒膠灌入鑰匙孔，警方9日逮捕涉嫌的梁姓男子（前），他坦承因工作不順、心情不好，酒後灌膠抒壓，警方依毀損罪嫌送辦。（花蓮縣警察局提供）中央社記者李先鳳傳真 106年2月9日
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