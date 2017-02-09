火雞場爆大量死亡 懷疑飼料出包（2）中央社 (2017-02-09 18:30)
台南市六甲區一處火雞養殖場出現大量異常死亡情形，飼主與飼料經銷商懷疑飼料出問題。中央社記者楊思瑞攝 106年2月9日
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