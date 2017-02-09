國道車禍火燒車 1死1傷（2）中央社 (2017-02-09 18:30)
國道3號台南六甲路段9日下午傳出一起自小客與貨車的車禍，導致貨車側翻、自小客車起火，自小客車內1人當場死亡，貨車司機也受傷送醫。（翻攝畫面）中央社記者楊思瑞台南傳真 106年2月9日
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