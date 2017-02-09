周中興參加紐西蘭中華婦女會新春團拜中央社 (2017-02-09 18:30)
紐西蘭中華婦女會8日晚在奧克蘭市鴻星大酒家舉辦「2017年金雞年新春團拜」餐會，由會長李沈愛珠主持。（駐奧克蘭辦事處提供）中央社 106年2月9日
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