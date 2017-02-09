負責調查南韓總統朴槿惠的特檢組今天舉行記者會，批評總統以特檢組洩漏調查資訊為由，推遲當面調查日期。



南韓特檢原計畫今天當面調查朴槿惠總統，但青瓦台以特檢組洩漏相關資訊為由提出強烈抗議，拒絕接受當面調查，但又表示，朴槿惠總統並不抵制當面調查，只要與特檢組形成互信關係，就會接受調查。



（王長偉首爾報導）



