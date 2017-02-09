台啤總教練閻家驊涉賭 檢方諭令50萬元交保中廣新聞網 (2017-02-09 18:10)
檢警偵辦網路簽賭案件，意外發現台啤籃球隊總教練閻家驊疑似涉案，昨天刑事局將他約談到案後移送台北地檢署，檢察官也在複訊後，依賭博罪嫌諭知他以50萬元交保。閻家驊隨後也透過籃球記者聯誼會發出書面聲明稿，宣布請辭台啤總教練職務以表負責。閻家驊的聲明表示，針對今天媒體報導簽賭案，純屬他個人行為，他宣布辭去台灣啤酒籃球隊總教練職務，以示負責，對台啤籃球隊和喜愛籃球球迷造成傷害，深感抱歉。一切靜待調查結果出爐再作打算。
（杜大澂報導）
台啤總教練閻家驊，曾經帶領球隊奪下4次SBL超級聯賽總冠軍，在籃壇具有相當份量，如今卻傳出疑似涉賭。原來刑事局偵辦網路簽賭案件，意外查到閻家驊，8號將他約談到案，並移送複訊，檢方訊後諭令他以賭博罪嫌交保。
台北地檢署襄閱主任檢察官張介欽說明案情。「閻姓被告因涉犯刑法賭博罪嫌，於昨日經承辦檢察官訊問後，認為犯罪嫌疑重大，但無羈押之必要，因此以50萬元交保，檢察官會持續偵辦，釐清相關案情。」
根據了解，閻家驊在偵訊後否認涉案，只說他在2015年擔任瓊斯盃中華隊的領隊時，朋友有簽賭，不過，詳細的案情，以及是否可能有球員涉案，檢警要進一步釐清。
（圖北檢外觀取自維基百科）
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