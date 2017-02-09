我大概講下奶媽需要注意的地方吧。

老一：

開局餘音，DPS自己開徵旗然後換心法，奶媽開鐵馬，等DPS放完殺意，奶媽馬上開徵旗，DPS再放一個殺意。

然後風牆可以黑滿力龍吟，這個點比較關鍵，在後面10層凍傷的時候可以省個葯甚至可以保住被動，就是在天下武功，唯快不破這句話的天下武功說出來的時 候放，不知道春風傘能不能黑，我沒試過，但是就算能也不建議，老一要省著香溢用，回香溢時間自己也要把握好，不能被打斷，後面凍傷高了被打斷基本就要滅。 然後就是讓DPS凍傷8層以上就可以讓他自然死亡了，輸出差點就拖到10層再讓他死，死了就拉起來，這個時候餘音CD也差不多好了，DPS死過之後沒有餘 音公共CD，拉起來把血回滿之後開餘音征旗鐵馬，(進本DPS是1700殺意，之前放了兩個殺意，加上這個剛好3個，剛好把1700殺意用完，奶媽就是兩 次征旗3次鐵馬，也差不多1500殺意，加之前開同袍的200，1700殺意。)這樣補一波傷害，基本輸出是夠了。

如果輸出再差，就只能再讓DPS死一次，然後用蘇生拉起來。凍傷5層以前掉血是400不到那個樣子，也就是說DPS死了起來在凍傷5層以前只需要清心奶就差不多夠了，偶爾照顧下，後面主要是奶自己。

還有，老一BOSS跳進去轉葫蘆，等最後一段擊飛的時候3段跳，前面別跳起來穿雲，有凍傷BUFF很容易卡空中，10層的時候跳不起來，但是他轉葫蘆 的時候可以自己奶自己。第一次那個炸之後把大加給DPS，讓DPS把葯留著接下來的滿力龍吟吃，再後面的大加基本要給自己了，但是要看情況，一般是全屏炸 之後大加，然後再慢慢給另一個奶起來。老一建議奶媽肉一點，可以根據自己血量來選擇吃芍藥還是花雕，DPS吃半夏或者高粱，因為是剛進本，我們是在外面用 金戈把殺意回到1700了，進來開個同袍剛好還剩1500殺意，就可以不帶速生，老一我是帶的根骨氣勁加征旗鐵馬，老一如果輸出不是很高就需要比較高的治 療，這樣沒有練舞的可以考慮帶風華羅睺拜月之類的然後吃花雕。

老二：沒什麼說的，視頻可以跳過老二不看。

老三：

主要是拉盤子的問題，奶媽最好拉第二個盤子，然後兩個人的盤子路線最好是平行，這樣奶媽可以一邊奶一邊拉。兩個人打雖然最開始拔了兩顆釘子但是不建議 扔，有時候容易被盤子擊飛或者距離太遠或者被BOSS大扇子丟一下導致釘子仍不出去，還是跑出八荒的圈子比較保險。如果第二個盤子被DPS拉到了，後面階 段就站旁邊奶DPS就是，這樣打著慢一點，但是影響也不是很大。雖然這裏拉到盤子的不會中釘子，但是有時候也會中，我估計應該是盤子剛好脫了仇恨，這個時 候就自己喝葯，最好不要過去幫忙拔釘子，容易把兩個盤子拉到一起，反而不好打。

老四：

我們現在打成熟了，是出4次陣差不多打進P3，前3次開徵旗殺意，有鐵馬開鐵馬，不管出幾個陣，都可以開徵旗，直接殺意打，如果DPS比較脆，就在陣 炸完的時候靠近DPS用個素手，這樣DPS不容易死，然後兩個陣炸了之後大加也一定要留給DPS，自己掉血多就喝葯，盡量讓DPS把葯留著關鍵時候再用， 然後最後一次陣，開餘音加征旗，打進階段，這裏我們真武除了老一最後一本心法帶的是速生，所以可以多放殺意。球消了就可以切劍了，切劍直接秒大劈，先加上 攻擊BUFF再說，切劍之前把香溢回滿，這樣後面還可以用素手奶幾口，絕音也留著，前面別用了，P3回血很重要，尤其是脆點的DPS，前面基本把葯吃完 了，多留點回血手段到P3。

老五：

主要就是劍芒要跳起來，自己算好紅圈時間，紅圈CD是40秒，然後把小劍給DPS拉過去，不要到處拉，P2一進階段就直接餘音征旗開，後面的征旗就是 在風雷的時候開，就是DPS被定身的時候就可以開了，鐵馬有就開，然後最好用風牆記下劍芒時間，這樣好提醒DPS什麼時候可以開殺意。DPS被風雷或者被 小劍插了之後的偽五連，自己看DPS血量給大加，大加平時捏好不能亂用，P2或者P3把落雁劍的話DPS很容易被小劍插，這個時候大加很關鍵，不然脆一點 的DPS很容易被直接小劍加後面的偽五連打死，這樣就浪費輸出時間了。順便說一句，真武上善可以擋迴風的拉，老四也可以擋全屏炸。

我老一講得比較詳細，因為也只有老一考驗奶媽一點，後面的差不多等於掛機划水看戲吧，都是DPS在表演，奶媽就站旁邊奶加開餘音之類的。不過所有的 BOSS都有一個共同點就是奶媽不能死，除非DPS是樂伶，但是DPS建議是男號文士，老一和老四吹內防曲會肉很多，內防曲，在老一的時候還能偷偷的用余 音回個血。至於出金竅門就是盡量不要進本太多人，然後小號要臉白。我們上周出了3W多金的石頭，這周才過去3天出了1W6千金的石頭了，記住一定帶個臉白 的小號去打。