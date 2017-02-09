作為一個對操作要求非常高的MOBA類手游，想要在《王者榮耀》高手如雲的主播群中脫穎而出，並不是什麼太容易的事。這個時候顏值已經不那麼重要了，技術才是王道！經過一番「華山論劍」，觸手評出了東邪西毒南帝北丐中神通外加逗比老頑童周伯通六大高手主播，都是誰呢？讓我們一起來看一看。

東邪——藍煙々

《射鵰英雄傳》里，東邪桃花島島主黃藥師，天文地理琴棋書畫詩詞歌賦數術易理無所不通，而我觸手東邪藍煙煙老師刺客法師戰士輔助射手無所不能，國服第一英雄池當之無愧！見招拆招稀奇古怪的打法與黃老邪如出一脈。好了好了煙老師別再弄什麼墨子打野、孫臏打野，張良打野、莊周打野、項羽打野的怪招了，趕緊上戰場殺人去！

西毒——若月

西域白駝山歐陽鋒，大概是環境使然，歐陽鋒為人刻苦，喜歡鑽研毒術一門，與技術派主播若月喜歡開發獨具特色的套路與玩法相似。若月的成名英雄是韓信，簡直是carry全場的存在，至今還有不少粉絲在積極地模仿出裝和打法。

南帝——MDS丶劍仙

本是雲南大理皇帝，卻棄帝位出家，這種超脫世外的態度，恰好是MDS丶劍仙把直播當玩兒的超然，不信你看，別的主播開播標題都是「XX第一李白」、「今日起飛」、「直播上王者」，MDS丶劍仙整一個「三生三世十里桃花」！這也太隨意了！能認真點嗎？但是MDS丶劍仙的技術卻不容置喙，「國服第一李白」的名頭如雷貫耳。

北丐——憶寒

在射鵰里，北丐洪七公是最受推崇的大俠，更是在五大高人中最受人景仰的一位，把憶寒排為北丐，也是表明了他在觸手的地位。十步殺一人，千里不留行，與MDS丶劍俠一樣，憶寒的李白，也被不少觀眾評為「國服第一」，至於MDS丶劍仙與憶寒的李白究竟誰更強無異於回到「最強的矛」和「最強的盾」的經典問題。

中神通——實力派~小新

中神通王重陽是一個獨步武林的奇才，具絕代天資，武功造詣深不可測，已經達到出神入化的地步，實力派小新打出口號「天下武功唯快不破，主播手速絕對無敵」。早在《王者榮耀》s4賽季，小新就以500星奪得主播全服最高段位，王重陽在「華山論劍」中力挫四絕，奪得「天下第一高手」之稱，實力派之稱名符其實。

老頑童——厭世的孤影

厭世的孤影打起王者來，是連自己都敢幹的人，與周伯通沒事搞個左右互搏一樣。與其他主播愛秀李白諸葛不同，厭世的孤影獨闢蹊徑打出了「國服第一露娜」，反而吸引了一大批追隨者，有粉絲表示，「每天看你吹牛比就很開心，一天都充實了」。聽說最近孤影被某媒體評為「第一搞笑主播」，等等咱們的關注點難道不應該在他風騷的技術上嗎？

以上就是觸手的六大王者高手主播，你是哪位主播的小粉絲呢？或者你想看到以上哪個主播來PK一場爭奪華山論劍天下第一呢？一起來搞事情吧！