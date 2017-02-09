《神道》是一款封神題材為背景的回合制策略頁游，以武將搭配為核心玩法，配上仙俠類寫實的美術風格，呈現氣勢宏大的封神世界，力圖讓玩家感受前所未有的獨特遊戲體驗。今天小編給大家介紹的是萬仙劫與六道輪迴玩法攻略。

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萬仙劫是坐騎經驗丹和升星石的重要來源。

玩家可通過主界面萬仙劫按鈕進入挑戰界面。

萬仙劫要求20級以上武將才能參加，玩家可自行選擇12個出戰武將，前去挑戰，直到左右出戰武將陣亡為止。

玩家挑戰的層數越高，獲得的獎勵越豐富。

六道輪迴是玩家戰力自身戰力最好的試煉場，除此以外，六道輪迴獎勵十分豐厚，綁定元寶、寶石、白金鑰匙等珍貴道具應有盡有。

玩家可通過主界面上方的六道輪迴圖標進入。

六道輪迴每一道擁有10個關卡，每天可重置1次。

六道輪迴每關除了固定獎勵，系統還會根據玩家戰鬥狀況給出評星，玩家可用獲得的星星前去兌換寶箱，此寶箱只能兌換1次，寶箱內不僅有寶石、白金鑰匙，還會有綁定元寶，獎勵豐富得不要不要的，一定要前去參加。

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