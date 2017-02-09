大家還記得十年前《冒險島》《彩虹島》系列遊戲風靡全國的情景嗎？橫版、Q萌、動作等等元素合為一體，爆發出驚人的魅力！而今天，一款有著當年《冒險島》風骨韻味的頁游2686《冒險大當家》橫空出世，帶大家提前鬧元宵！2月9日15點，遊戲將正式開服，一起來冒險吧！

橫版戰鬥暢快淋漓

操作方面遊戲有自動打怪設定，我們玩家也可以自行感受一番橫版刷怪遊戲的樂趣。J鍵是我們普通攻擊技能，然後其他技能分佈在U、l、K、L鍵上，這一點和格鬥遊戲設定的比較像。而且除開鍵位技能特效方面也和格鬥遊戲很是類似，就法師而言冰、火、電、風特效都有，還是非常亮眼的。

多樣玩法值得期待

遊戲參照了以前老式頁游的做法設定了體力值和副本掃蕩，所以玩家在升級的時候一定要時刻注意體力的問題。其他可玩性的系統方面，這款遊戲設定了單人副本、PVP大亂鬥、世界BOSS等多種好玩的遊戲方式，此外多樣的角色養成方式也是吸引人的地方。

三大職業盡情冒險

首先在職業上這款遊戲可以選擇狂戰士、法師、遊俠三種職業，其中比較新奇的遊俠相當於就是弓箭手。狂戰士，顧名思義，一直往前砍就行了，不要慫，就是干！法師，靈活走位，靈活施法，將敵人玩弄於鼓掌之中是法師的優勢！遊俠，萬箭齊發，百步穿楊，箭箭追魂索命，飄逸靈動才是遊俠的特色！

2686平台將以本著玩家至上的原則，整合自身及社會的優勢資源，積極推動中國遊戲事業的發展。主推《戰天》、《三國令》、《亂舞江湖2》、《上古降魔》、《仙諭》、《一球成名3》、《戰爭少女》、《戰無止境》、《眾神大陸》、《彈彈堂3》、《三國令》、等遊戲。

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