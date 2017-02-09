華特迪士尼公司公佈了截至2016年12月31日為止的2017財年第一季度報告。本財季，華特迪士尼公司營收為147.84億美元，與去年同期152.22億美元相比跌3%，歸屬股東凈利潤為24.79億美元，相比去年同期28.8億美元跌14%。

根據報告，迪士尼把主營業務分成媒體網路，主題樂園與度假村，影視娛樂，消費產品和互動媒體四個方面。除公園與主題樂園業務，其他三個業務的營收和經營溢利，相比去年同期有所跌落。

媒體網路業務營收62.33億美元同比跌2%，經營溢利13.62億美元同比跌4%。迪士尼稱營收部分的降低源於有線電視網業務表現不佳，經營溢利的降低則是因為ESPN和業務投資收入的降低，部分抵消了ABC電視網和電視台利潤的增加。

主題樂園與度假村業務營收達45.55億美元同比增6%，經營溢利11.1億美元，與去年同期增長達13%，也是本財季唯一實現增長的業務。迪士尼稱營收的增長主要源於國際業務的展開，尤其是上海迪士尼樂園的開業拉動效果顯著；國內業務則和票價的增長和新年假期的帶動有關。

影視娛樂業務營收同比跌7%至25.2億美元，經營溢利則大跌17%為8.42億美元。伴隨著迪士尼2016年度票房收入超70億美元成為全球第一，影視業務提升巨大。但相比其他財季，亮點影片較少較少，票房收入相比去年同期有所降低。此外，《星球大戰》經典系列和《冰雪奇緣》的相關產品營業額下降，家庭娛樂業務營收同比降低24%，只有電視和視頻點播業務有所增長。

消費產品和互動媒體業務營收14.76億美元同比跌23%，經營溢利更是同比跌25%，為6.42億美元。據財報顯示，經營溢利的下降源於商品授權，遊戲和零售等多方面業務的下滑，尤其是授權和遊戲業務同比降幅達28%。伴隨著《星球大戰》系列和《冰雪奇緣》產品的銷量降低，雖然《海洋奇緣》熱播抵消了部分影響，但仍呈現下滑趨勢。

華特迪士尼公司董事長兼首席執行官羅伯特·艾格表示，對第一財季表現非常滿意，尤其是樂園和度假區業務表現優秀，阿凡達以及星戰主題樂園都已經在建造中。並透露上海迪士尼樂園接待遊客人數已達700萬，春節期間更是每日都在以最大承載運營，預計1周年時突破1000萬，有望在本財年實現收支平衡。

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