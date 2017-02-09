新一年的cf百萬金礦活動又開始啦，想要知道活動的具體內容嗎，那就一起隨遊戲堡小編來看看CF2017年2月百萬近況活動，cf百萬金礦活動地址獎勵介紹。

活動時間：2月09日-2月28日

活動網址：http://act.daoju.qq.com/act/a20161221bwjk/index.htm

問：如何獲得APP的額外的3個鏟子？

答：掌上道聚城購買可額外獲得1把鑰匙，單Q限一次。（掌火和電腦網頁購買都不能獲得哦）

問：如何挖礦？

答：點擊頁面圖片即可挖開，每次挖礦會消耗體力值，用鏟子挖開土堆，當次獲取對應的寶藏是不會重複；體力消耗完后，寶藏會全部刷新，之前挖礦的進度將會重置。

問：為何無法綁定大區/點擊領取網頁無反應？

答：請清理瀏覽器緩存或更換QQ瀏覽器嘗試即可。

問：如何查看我挖到的物品和發放大區？

答：點擊頁面[我的禮包]查看。

問：活動結束后，鏟子未使用完怎麼辦？

答：活動結束后，鏟子未使用完無法進行處理，請及時合理使用。

以上就是CF2017年2月百萬近況活動，cf百萬金礦活動地址獎勵介紹。希望能幫助到大家，祝大家遊戲愉快！