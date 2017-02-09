CF2017年2月百萬近況活動 cf百萬金礦活動地址獎勵介紹北京新浪網 (2017-02-09 17:16)
新一年的cf百萬金礦活動又開始啦，想要知道活動的具體內容嗎，那就一起隨遊戲堡小編來看看CF2017年2月百萬近況活動，cf百萬金礦活動地址獎勵介紹。
活動時間：2月09日-2月28日
活動網址：http://act.daoju.qq.com/act/a20161221bwjk/index.htm
問：如何獲得APP的額外的3個鏟子？
答：掌上道聚城購買可額外獲得1把鑰匙，單Q限一次。（掌火和電腦網頁購買都不能獲得哦）
問：如何挖礦？
答：點擊頁面圖片即可挖開，每次挖礦會消耗體力值，用鏟子挖開土堆，當次獲取對應的寶藏是不會重複；體力消耗完后，寶藏會全部刷新，之前挖礦的進度將會重置。
問：為何無法綁定大區/點擊領取網頁無反應？
答：請清理瀏覽器緩存或更換QQ瀏覽器嘗試即可。
問：如何查看我挖到的物品和發放大區？
答：點擊頁面[我的禮包]查看。
問：活動結束后，鏟子未使用完怎麼辦？
答：活動結束后，鏟子未使用完無法進行處理，請及時合理使用。
以上就是CF2017年2月百萬近況活動，cf百萬金礦活動地址獎勵介紹。希望能幫助到大家，祝大家遊戲愉快！
關鍵字：
其他科技新聞更多科技新聞
編輯首推
我是馬克
蔡康永
摘星工廠
愛情物語女孩必讀
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
la new 運動鞋．兩棲運動鞋．MSL 運動鞋．Hello Kitty 運動鞋．ICON 運動鞋．FEMME 運動鞋．PUMA BMW 賽車運動鞋．SPORT 運動鞋．net 運動鞋．EST 運動鞋．HI-TEC 運動鞋．NIKE 運動鞋．Churn 運動鞋．旅狐運動鞋．PLUS 運動鞋．Eva 運動鞋．SYM 運動鞋．運動鞋．牛頭牌 運動鞋．K-swiss 運動鞋．SUPER 運動鞋．ROYAL 運動鞋．NIKE 超輕量 運動鞋．Nu 運動鞋．PUMA 賽車運動鞋．JJL 運動鞋．PONY 運動鞋．sb 運動鞋．Solo 運動鞋．DADA 運動鞋
Windows 10新更新推送：電腦需要手機才能解鎖【北京新浪網】
蘋果iPhone 8概念機曝光：曲面屏+亮黑色【北京新浪網】
蘋果新總部是怎樣追求完美的：花一年半討論門把手【北京新浪網】
發燒雜誌更多
Cheers 快樂工作人
就算９成的人不看好，更不能讓剩下的１成失望
近年一連拿下電視、廣播金鐘獎最佳主持人，加上和藝人陳嘉樺（Ella）搭檔主持去年金馬...《詳全文》