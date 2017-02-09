近3成女模被迫拍成人片 日政府計劃加強預防及宣傳Kairos 風向新聞 (2017-02-09 15:47)
日本色情行業盛行，各位有沒想過他們哪裡找來那麼多AV女優？根據最近日本內閣府進行的一項網路調查結果顯示，日本女性在簽下模特兒合約時有約27%的人，曾經被要求接拍AV或從事性行為。因年輕女性可能因被迫拍攝成人影片而面臨性暴力危險，政府計劃根據調查結果加強預防和宣傳活動。
據日本《朝日新聞》報導，這項調查是在去年12月、針對2萬名年齡在15~39歲女性進行調查，並針對其中的2575人有應徵當模特兒的女性進行深入調查。
其中有197人曾經簽下模特兒經紀約，但當中有53人表示曾被要求從事性行為或拍AV，比例高達27%，其中更有17人真的按照要求進行了拍攝，另外其中也有36人曾經報警與找親朋好友求救。
至於為何同意出演合約外內容的原因，回答較多的選項中除了“想要錢”佔35.3%之外，還有“被告知合約中已寫明”佔29.4%，“被告知（如果拒絕）會給事務所或經紀人等很多人添麻煩” 佔23.5%。許多受害者表示無法跟身邊的人商量，主要原因是“不好意思”、“不想讓家人、朋友等知道”。
內閣府也指出，這些被要求拍AV的模特兒，大多是介於年齡10~20多歲的未成年少女與年輕女子。官員稱這些年輕女子的社會經驗較不足，遇到性被害問題時，無法正確處理及向外求援。許多不法人士就是看準這一點，專挑年輕女子下手。
另外，據人權組織【Human Rights Now】指出，因被迫演出成人片向組織尋求幫助的案例在2014年為32起，2015年則驟增到81起，可見此情況已越來越嚴重，他們呼籲政府能提出因應政策，以免未來有更多無辜少女受騙而毀了一生 。（ 吳雯淇／綜合外電報導）
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